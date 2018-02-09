Самые яркие фото недели: победы в спорте, снегопад и карнавал

Среди ярких мировых событий отмечается старт карнавала в Бразилии, а также грустное событие — самоподрыв гранатой летчика Су-25 Романа Филипова после окружения террористами. Пилоту присвоено звание Героя России посмертно.
Прошедшая неделя запомнилась победой в четвертьфинале сборной Узбекистана по футзалу на Чемпионате Азии, встречей Абдулазиза Камилова с Ваном И в Пекине, а также рекордными снежными осадками в Москве
Среди ярких мировых событий отмечается старт карнавала в Бразилии, а также грустное событие — самоподрыв гранатой летчика Су-25 Романа Филипова после окружения террористами. Пилоту присвоено звание Героя России посмертно.
Второго ноября 2000 года начался отсчет обитаемой жизни Международной космической станции. В этот день на российском корабле "Союз" на станцию прибыл ее первый долговременный экипаж.
Мастера из Новосибирска создали "Гелендваген" изо льда
По традиции двери — это лицо дома: или хмуро закрытое от нежелательных вторжений, или сияющее улыбкой для желанных гостей
Главным событием уходящей недели в Узбекистане стало празднование 80-летия Ислама Каримова
Во время визита в Алмазарский район Ташкента глава государства осмотрел проект парка на берегу канала Кичкирик, познакомился с работой системы "Безопасный город" и пообщался с местными жителями
Генеральное консульство Узбекистана должно открыться в Санкт-Петербурге в марте 2018 года
Встречу чиновники рассматривают как логическое продолжение реализации договоренностей между странами, которые были достигнуты в ходе госвизита Шавката Мирзиёева в Сеул в ноябре 2017 года
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что государство не должно "поддерживать штаны" проблемным частным банкам.
Какова ситуация на кыргызско-таджикской границе после вчерашнего инцидента, и как работают контрольно-пропускные пункты - в материале Sputnik.
Sputnik узнал, как много граждан Таджикистана выехали на обучение в Россию в 2017 году, и сколько всего студентов из республики обучается в российских вузах.
Первый состав с предназначенной для Ирана российской древесиной проследовал по железной дороге через Азербайджан и добрался до ИРИ.
Суд Первомайского района Минска вынес приговор 38-летнему россиянину, который в ноябре избил сотрудника метро.
Предприниматель и блогер из Абхазии Денис Саманба отправляется в путешествие по России, чтобы попасть в самые интересные и красивые места страны.
Суд Санкт-Петербурга продлил срок ареста двум гражданам Армении, обвиняемым в убийстве работницы Мариинского театра, пережившей блокаду.
Депутаты Сейма поддержали поправки в закон, запрещающие участие в выборах бывших агентов, штатных сотрудников и информаторов КГБ СССР.
У Литвы нет денег на всеобщий призыв в армию – Sputnik узнал, во сколько может обойтись инициатива министерства обороны.
Молдавский лидер раскритиковал принятую парламентом республики декларацию, обращенную к России – что сказал президент?
Ветеран ФСБ прокомментировал заявление внешней разведки Эстонии о том, что только Россия может угрожать независимости этой балтийской страны.
Тренер по легкой атлетике Сергей Мелкуев рассказал в эфире Sputnik Южная Осетия об истории и перспективах этого вида спорта в республике.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что государство не должно "поддерживать штаны" проблемным частным банкам.
Какова ситуация на кыргызско-таджикской границе после вчерашнего инцидента, и как работают контрольно-пропускные пункты - в материале Sputnik.
Sputnik узнал, как много граждан Таджикистана выехали на обучение в Россию в 2017 году, и сколько всего студентов из республики обучается в российских вузах.