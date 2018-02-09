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Самые яркие фото недели: победы в спорте, снегопад и карнавал

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  • Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. Космонавты проработали за пределами Международной космической станции (МКС) 8 часов 12 минут и побили рекорд по работе в российских скафандрах Орлан, установленный в декабре 2013 года.
  • В Рио-де-Жанейро 9 февраля стартовал самый знаменитый карнавал в мире. Участвуют в нем десятки музыкальных и танцевальных коллективов со всех континентов. Но главная борьба традиционно развернется между 12 бразильскими школами самбы. Карнавал продлится пять дней.
  • Президент России Владимир Путин фотографируется с участницами праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, во время посещения интерактивного музея Россия - моя история 2 февраля 2018 года.
  • Мужчина очищает красный перец чили для сушки на ферме в индийской деревне Шерта.
  • Тяжело раненный летчик сбитого в Сирии Су-25 майор Роман Филипов подорвал себя гранатой после окружения террористами. Пилоту присвоено звание Героя России посмертно.
  • В столице Сербии Белграде жители устроили забег в плавках в морозную погоду. Победитель забега удостоился подарка в виде чашки теплого какао. По словам участников, они устраивают подобные забеги ежегодно.
  • Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy доставила на орбиту Марса личный кабриолетом Tesla Илона Маска.
  • Модели во время показа на международной неделе моды фламенко в Севилье, где дизайнеры показывают новые творения для исполнителей этого танца.
  • Спасатели выходят из здания Yun Tsui, которое поддерживается подпорками после землетрясения магнитудой 6,5 произошло у побережья уезда Хуалянь на Тайване. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.
  • Женщина на Манежной площади во время снегопада в Москве, где 3-4 февраля выпало более половины месячной нормы осадков. Последний раз такое количество было зафиксировано 146 лет назад.
  • Уроженец Владикавказа Мурат Гассиев 4 февраля победил кубинца Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в Сочи и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.
  • Модель во время показа коллекции дизайнера Iva Nerolli в рамках Ukrainian Fashion Week в Киеве
  • Во время гонок на собачьих упряжках Кара-Даг под Красноярском. На это зрелищное мероприятие собираются жители всей области.
  • Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, находящийся с официальным визитом в Китае, встретился в Пекине с коллегой Ваном И, чтобы обсудить в том числе и предстоящую международную конференцию по Афганистану Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие.
  • Улица Солнечная в городском округе Троицк, Новая Москва
  • В Пхенчхане поднят флаг Узбекистана
  • Венецианский карнавал – одно из самых ярких и долгожданных праздничных событий не только для итальянцев, но и для туристов всего мира. В этом году проходит с 27 января по 13 февраля
  • Сборная Узбекистана по футзалу в четвертьфинале чемпионата Азии обыграла команду Вьетнама со счетом 3:1. Счет открыл на восьмой минуте Машрап Адилов.
© Sputnik/ Press service of Roskosmos
Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. Космонавты проработали за пределами Международной космической станции (МКС) 8 часов 12 минут и побили рекорд по работе в российских скафандрах "Орлан", установленный в декабре 2013 года.

Прошедшая неделя запомнилась победой в четвертьфинале сборной Узбекистана по футзалу на Чемпионате Азии, встречей Абдулазиза Камилова с Ваном И в Пекине, а также рекордными снежными осадками в Москве

Среди ярких мировых событий отмечается старт карнавала в Бразилии, а также грустное событие — самоподрыв гранатой летчика Су-25 Романа Филипова после окружения террористами. Пилоту присвоено звание Героя России посмертно.

Теги:
фото недели, Узбекистан, Россия



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