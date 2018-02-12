Последний полет: что происходит на месте падения Ан-148

Все находившиеся на борту 65 пассажиров (в том числе трое детей) и шесть членов экипажа погибли.
Что сейчас происходит на месте падения самолета, смотрите в нашей фотоленте.
Пассажирский Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья.
Все находившиеся на борту 65 пассажиров (в том числе трое детей) и шесть членов экипажа погибли.
Что сейчас происходит на месте падения самолета, смотрите в нашей фотоленте.
Как ухаживали за собой наши мамы и бабушки и как выглядели женщины СССР - в фотоленте Sputnik Узбекистан
Прошедшая неделя запомнилась победой в четвертьфинале сборной Узбекистана по футзалу на Чемпионате Азии, встречей Абдулазиза Камилова с Ваном И в Пекине, а также рекордными снежными осадками в Москве
Второго ноября 2000 года начался отсчет обитаемой жизни Международной космической станции. В этот день на российском корабле "Союз" на станцию прибыл ее первый долговременный экипаж.
Мастера из Новосибирска создали "Гелендваген" изо льда
Центральный банк Узбекистана с 13 февраля установил новый обменный курс американской и европейской валют
Административный арест до 15 суток грозит водителю автомобиля Daewoo Nexia, проехавшему на красный свет и спрятавшемуся от сотрудников патрульно-постовой службы в Ташкенте под стоявший рядом пассажирский автобус
Узбекско-российский молодежный форум в Ташкенте начался с минуты молчания
Российскую ракету системы ПРО испытали на казахстанском полигоне "Сары-Шаган" – что известно о модернизированном оружии?
В Ливане презентуют книгу ливанского писателя Имадеддина Раефа о народном писателе Кыргызстана Чингизе Айтматове.
Мосгорсуд проведет предварительное слушание по делу в отношении предполагаемых организаторов беспорядков на Хованском кладбище Москвы.
Минская группа ОБСЕ после посещения зоны карабахского конфликта призвала стороны воздерживаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий.
Авторы информационного агентства "Регнум", приговоренные к 5 годам лишения свободы с отсрочкой наказания, подали апелляционную жалобу.
Как музейный экспонат – старинный ткацкий станок – помог восстановлению народного абхазского ткацкого ремесла.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Иван Волынкин рассказал об отношениях двух стран, их расширении и углублении.
На латвийской платформе общественных инициатив ManaBalss.lv стартовал сбор подписей против повышения зарплат врачей.
Почему в Литве опасаются, что продолжение укрепления Евросоюза обернется потерей национальной идентичности республики?
Эксперт по вопросам миграции Юрий Московский рассказал, как молдавские жители могут получить гражданство России.
Премьер-министра Эстонии Юри Раттас отправился в Южную Корею, чтобы поболеть за эстонских атлетов и встретиться со своим коллегой Ли Нак Йеном.
В Цхинвале привели к присяге новобранцев Вооруженных сил Южной Осетии – в церемонии участвовал и президент страны.
Российскую ракету системы ПРО испытали на казахстанском полигоне "Сары-Шаган" – что известно о модернизированном оружии?
В Ливане презентуют книгу ливанского писателя Имадеддина Раефа о народном писателе Кыргызстана Чингизе Айтматове.
Мосгорсуд проведет предварительное слушание по делу в отношении предполагаемых организаторов беспорядков на Хованском кладбище Москвы.