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Последний полет: что происходит на месте падения Ан-148

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Тема:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (7)
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  • Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года
  • Аварийные службы работают на месте крушения самолета Ан-148 в Московской области
  • Ситуация в аэропорту Домодедово
МЧС РФ
Дорожная техника в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва - Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года.

Пассажирский Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья.

Все находившиеся на борту 65 пассажиров (в том числе трое детей) и шесть членов экипажа погибли.

Что сейчас происходит на месте падения самолета, смотрите в нашей фотоленте.

Тема:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (7)
Теги:
Авиакатастрофа, Московская область



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