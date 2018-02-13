21:33 13 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Учкудук - город-красавец посреди пустыни

Получить короткую ссылку
93 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Город расположен в центральной части пустыни Кызылкум в 12 км от железнодорожной станции Учкудук.
  • С 1958 года в городе работает Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК). Большинство жителей — работники этого комбината.
  • Дворы в Учкудуке не радуют жильцов растительностью - пустыня чувствуется и тут.
  • Учкудук разом напоминает города и Средней Азии, и Крайнего Севера. От последнего — общее ощущение необжитости: пятиэтажки и свечки улучшенных серий многоэтажек стоят тут как россыпь вагончиков и времянок.
  • Во время экспедиции в советские годы было принято решение выкопать три колодца, которые служили один для питья, другой для купания, а третий для технических нужд. Отсюда и название города.
  • В самом центре Учкудука — белая православная церковь Всех Святых, в Земле Российской просиявших. Она была построена в 2001-07 годах, а ее резные двери делал узбекский усто. Здесь можно встретить последних русских людей у Трех Колодцев.
  • Церковь была построена в 2001-07 годах, а ее резные двери делал узбекский усто.
  • В конце 1960-х, благодаря стремительному росту объёмов добычи руды урана как открытым, так и подземным способом, а в дальнейшем и методом подземного выщелачивания, город начал активно развиваться, начались массовые приезды на постоянную работу лучших горняков и инженерно-технических специалистов со всего СССР.
  • В Учкудуке находится северное рудоуправление Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК), которое является градообразующим предприятием.
  • Учкудук прошел типичный путь моногорода, построенного на недружелюбной земле для добычи ее ресурсов.
  • Широко известен город Учкудук стал благодаря песне группы Ялла Учкудук — три колодца на слова Юрия Энтина.
  • Учкудук, как и раньше, — центр добычи урана и золота. НГМК по-прежнему входит в первую десятку мировых производителей этих металлов.
© Foto: Из личного архива Ильи Буяновского
Город расположен в центральной части пустыни Кызылкум в 12 км от железнодорожной станции "Учкудук".

"Учкудук — три колодца, защити, защити нас от солнца…" — всем известные строки из красивой и наивной песни ВИА "Ялла", смотрите редкие кадры в фотоленте Sputnik Узбекистан ранее закрытого города

Менее известно то, что город Учкудук существует на самом деле и находится он в Навоийской области Узбекистана, в самом сердце "красных песков" Учкудук — три колодца — великой пустыни между Сырдарьей и Амударьей.История появления Уч-Кудука связана с тем, что в 50-е годы СССР остро нуждался в уране.

Представления геологов на тот период времени были таковы, что урановые залежи могут быть только в горах, поэтому сначала были открыты залежи в районе поселения Янгиабад Узбекской ССР, в Кыргызской ССР. По мере развития геофизической аппаратуры стали оснащать ею и авиацию.

Город Учкудук
© Foto: Из личного архива Ильи Буяновского
Три колодца в Кызылкумах
Геофизическая аппаратура была установлена на самолёте Ли-2, который и барражировал над пустыней Кызылкум. Над месторождением аппаратура зафиксировала мощнейший всплеск излучения. В тот же месяц срочно была организована геологоразведочная экспедиция. После прибытия экспедиции было выбрано место около родника.

Руководством экспедиции было принято решение выкопать три колодца, которые служили один для питья, другой для купания, а третий для технических нужд. Так и появилось название Уч-Кудук (Три колодца).

 

Теги:
фотография, фотолента, Учкудук, Узбекистан



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Конференция Налоги, прозрачность, развитие
    Налоговая среда

    В парламенте Азербайджана заявили, что налоговая нагрузка не должна расти, и объяснили, за счет чего может увеличиться сумма собираемых налогов.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    В шаге от пропасти

    За прошлый год в мире не удалось погасить ни один вооруженный конфликт, более того, напряжение продолжает расти, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

  • Мясо, архивное фото
    Неабхазский контрафакт

    Торгово-промышленная палата Абхазии опровергла информацию об изъятии в Томске партии мяса, произведенного в республике – каково происхождение товара?

  • Армянская АЭС
    А судьи кто?

    Замминистра энергетики Армении рассказал, что у Еревана и Евросоюза разные взгляды на безопасность Мецаморской АЭС, но решать будут не они.

  • Военный эксперт Иван Коновалов
    Хитрый ход

    Эксперт рассказал, с какой целью Латвия потратит более ста миллионов евро на покупку израильских противотанковых ракетных систем Spike.

  • Самогон с закуской, архивное фото
    Сахар, дрожжи и вода

    Зачем депутаты Сейма просят узаконить в Литве производство самогона и опыт каких европейских государств приводят в пример?

  • Глава Академии наук Молдовы Георгий Дука
    Шаткое кресло

    Глава Академии наук Молдовы Георге Дука может лишиться должности – парламент готовится создать специальную комиссию.

  • Митинг в знак протеста против подписания договора по Rail Baltic
    Поезд в огне

    В Таллинне обсудят проблемный проект трансбалтийской железной дороги Rail Baltic – почему в нынешнем виде его одобряют не все политические силы?

  • Круглый стол
    Воевали за справедливость

    В преддверии 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана за круглым столом в Цхинвале ветераны той войны рассказали о нелегкой службе в далекой стране.

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Учкудук - город в Навоийской области, переводится на русский язык как три колодца.
Учкудук - город-красавец посреди пустыни
Битва апельсинов в Италии
Цитрусовый бой: тысячи итальянцев устроили битву апельсинов
Узбекистан на пути в ВТО
Узбекистан на пути в ВТО

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054