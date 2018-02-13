Учкудук - город-красавец посреди пустыни

"Учкудук — три колодца, защити, защити нас от солнца…" — всем известные строки из красивой и наивной песни ВИА "Ялла", смотрите редкие кадры в фотоленте Sputnik Узбекистан ранее закрытого города

Менее известно то, что город Учкудук существует на самом деле и находится он в Навоийской области Узбекистана, в самом сердце "красных песков" Учкудук — три колодца — великой пустыни между Сырдарьей и Амударьей.История появления Уч-Кудука связана с тем, что в 50-е годы СССР остро нуждался в уране.

Представления геологов на тот период времени были таковы, что урановые залежи могут быть только в горах, поэтому сначала были открыты залежи в районе поселения Янгиабад Узбекской ССР, в Кыргызской ССР. По мере развития геофизической аппаратуры стали оснащать ею и авиацию.

© Foto: Из личного архива Ильи Буяновского Три колодца в Кызылкумах

Геофизическая аппаратура была установлена на самолёте Ли-2, который и барражировал над пустыней Кызылкум. Над месторождением аппаратура зафиксировала мощнейший всплеск излучения. В тот же месяц срочно была организована геологоразведочная экспедиция. После прибытия экспедиции было выбрано место около родника.

Руководством экспедиции было принято решение выкопать три колодца, которые служили один для питья, другой для купания, а третий для технических нужд. Так и появилось название Уч-Кудук (Три колодца).