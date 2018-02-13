Учкудук - город-красавец посреди пустыни

Менее известно то, что город Учкудук существует на самом деле и находится он в Навоийской области Узбекистана, в самом сердце "красных песков" Учкудук — три колодца — великой пустыни между Сырдарьей и Амударьей.История появления Уч-Кудука связана с тем, что в 50-е годы СССР остро нуждался в уране.
Представления геологов на тот период времени были таковы, что урановые залежи могут быть только в горах, поэтому сначала были открыты залежи в районе поселения Янгиабад Узбекской ССР, в Кыргызской ССР. По мере развития геофизической аппаратуры стали оснащать ею и авиацию.
Руководством экспедиции было принято решение выкопать три колодца, которые служили один для питья, другой для купания, а третий для технических нужд. Так и появилось название Уч-Кудук (Три колодца).