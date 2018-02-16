Московский режиссер нашел "Медное солнце" в Хиве

Сюжет фильма не относится к Узбекистану, действие происходит в безымянной республике Центральной Азии. В кадре некий восточный город, в котором на фоне развала СССР разворачиваются военные события.

Foto, PR-служба телекомпании НТВ Зачем актер Владимир Машков учил узбекский

"Это картина о трех днях из нашей общей истории, когда уходящие советские войска в неразберихе забыли в одной из среднеазиатских стран военный оркестр с дирижером, которого играет Владимир Машков. И эти ребята, которых никто не воспринимает всерьез, берут в руки оружие, чтобы защитить себя и своих близких. В течение дня они дают бой, ожидая подкрепления, которое должно спасти мирных жителей и наших музыкантов", — рассказывает о картине Оганесян.

Кадры со съемок фильма смотрите в фотоленте Sputnik.