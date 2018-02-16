Курьезы на олимпиаде в Пхенчхане и другие кадры этой недели

В небольшом живописном городке Парати примерно в 250 километрах от Рио-де-Жанейро проводится один из самых грязных праздников – фестиваль грязи Bloco da Lama. На озере Jabaquara с болотистыми берегами участники, одетые в купальники, красочные тряпки и причудливые костюмы, окунаются в воду озера, чтобы измазаться с ног до головы в грязи.