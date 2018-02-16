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Курьезы на олимпиаде в Пхенчхане и другие кадры этой недели

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  • В небольшом живописном городке Парати примерно в 250 километрах от Рио-де-Жанейро проводится один из самых грязных праздников – фестиваль грязи Bloco da Lama. На озере Jabaquara с болотистыми берегами участники, одетые в купальники, красочные тряпки и причудливые костюмы, окунаются в воду озера, чтобы измазаться с ног до головы в грязи.
  • Марди Гра - последний день карнавала, который знаменует начало католического Великого поста. Традиция празднования Марди Гра, что можно перевести как жирный вторник, сильна, прежде всего, в странах и регионах с французскими корнями.
  • Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с финалистами Всероссийского конкурса управленцев Лидеры России.Это открытый конкурс для руководителей любого уровня.
  • Танцоры выступают на празднике весны перед Лунным Новым годом в Калькутте. Китайский новый год не имеет конкретной даты, он отмечается во второе новолуние после дня зимнего солнцестояния. В этом году - это 16 февраля.
  • Битва апельсинами в итальянском городе Иврея прошел 11 февраля 2018 года. Цитрусовый бой проходит ежегодно и олицетворяет борьбу за свободу и восстание против тирании.
  • Белая скала, или Ак-Кая — скала в Крыму, расположена близ села Белая Скала Белогорского района. Вертикальная скалистая стена белого цвета возвышается над долиной реки Биюк-Карасу. Высота над уровнем моря 325 м. Скала создана в результате эрозии и выветривания меловых и палеогеновых известняков и песчаников.
  • Дети играют в настольный футбол в городе Бисау, Гвинея-Бисау, бывшей португальской колонии в Западной Африке.
  • Мужчина, изображающий лидера КНДР Ким Чен Ына во время хоккейного матча женских команд Кореи и Японии на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Двойник попытался станцевать перед трибуной, где сидели девушки из группы поддержки КНДР.
  • Примат Саки-монах в зоопарке Лимы, Перу. Тело покрыто длинными (до 12 см) тёмными волосами, загнутыми на конце; на голове они спускаются со всех сторон на лицо и закрывают лоб и щеки. Живёт в лесах Бразилии между Амазонкой и Риу-Негру
  • Новый взрыв прогремел во вторник в боливийском городе Оруро, где в субботу при взрыве газа во время проведения карнавала погибли восемь и были ранены 51 человек.
  • Самая известная примета карнавала Лос Индианос на Канарских островах – перестрелка конфетти и серпантином. Уникальная традиция сохранилась на острове Ла Пальма, где карнавал проходит в облаках разлетающегося талька — парад Индианосов.
  • Узбекский фигурист Миша Ге занимает 14-е место после выступления с короткой программой на Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсмен чисто выполнил все запланированные элементы, но занять более высокую позицию ему помешало отсутствие прыжка в четыре оборота.
  • Серфер во время финала соревнований WSL Nazare Challenge в Португалии. Это знаменитый турнир, который проводится под покровительством Мировой серфинг лиги (WSL), будет состоять из шести этапов – по три на каждое полушарие.
  • Шавкат Мирзиёев прибыл в Бухарскую область 16 февраля для ознакомления с исполнением прежних поручений и определения перспективных задач. Свою поездку президент начал с посещения мавзолея Бахауддина Накшбанда.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече Христианско-демократического союза Германии в немецком Деммине
  • Ребенок с шариками-сердечками и пара на улице Мумбаи в День всех влюбленных
  • Прихожане и священнослужители у ритуального костра во время обряда очищения Дугжууба в преддверии празднования китайского Нового года в Санкт-Петербургском буддийском храме Дацан Гунзэчойнэй. Дугжууба – это особый обряд очищения. С давних времен народы, исповедующие буддизм, очень трепетно и серьёзно относились к данному обряду.
  • Ежегодно в Рио-де-Жанейро проходит фестиваль за 40 дней до Пасхи, знаменующий начало Великого поста.
  • Мужчина позирует на 12-метровой платформе, расположенной над одной из самых высоких горных вершин Франции Миди-де-Бигор. Высота - 2877 м. Название означает Южный Пик Бигорра.
© AFP 2018/ Mauro Pimentel
В небольшом живописном городке Парати примерно в 250 километрах от Рио-де-Жанейро проводится один из самых грязных праздников – фестиваль грязи Bloco da Lama. На озере Jabaquara с болотистыми берегами участники, одетые в купальники, красочные тряпки и причудливые костюмы, окунаются в воду озера, чтобы измазаться с ног до головы в грязи.

Визит Шавката Мирзиёева в Бухарскую область, выступления спортсменов на олимпиаде в Пхенчхане, а также карнавалы в католических странах по всему миру в преддверии Великого поста

Эти и другие события запечатлены в подборке фотографий Sputnik Узбекистан.

Теги:
фотолента, Узбекистан, Россия, США



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