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Зрелищно, ярко, выразительно - как прошел Фестиваль фигурного катания в КНДР

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  • Участницы Фестиваля фигурного катания в честь годовщины дня рождения Ким Чен Ира в Пхеньяне, КНДР
  • Зрители на Фестивале фигурного катания в честь годовщины дня рождения Ким Чен Ира в Пхеньяне, КНДР
  • Зрители на Фестивале фигурного катания в честь годовщины дня рождения Ким Чен Ира в Пхеньяне, КНДР
  • Выступление пары на Фестивале фигурного катания в честь годовщины дня рождения Ким Чен Ира в Пхеньяне, КНДР
  • Выступление фигуристов на Фестивале фигурного катания в честь годовщины дня рождения Ким Чен Ира в Пхеньяне, КНДР
  • Выступление пары на Фестивале фигурного катания в честь годовщины дня рождения Ким Чен Ира в Пхеньяне, КНДР
  • Зрители на Фестивале фигурного катания в честь годовщины дня рождения Ким Чен Ира в Пхеньяне, КНДР
  • Выступление фигуристок на Фестивале фигурного катания в честь годовщины дня рождения Ким Чен Ира в Пхеньяне, КНДР
  • Выступление маленьких фигуристов на Фестивале фигурного катания в честь годовщины дня рождения Ким Чен Ира в Пхеньяне, КНДР
© AFP 2018/ Kim Won-Jin
Участницы Фестиваля фигурного катания в честь годовщины дня рождения Ким Чен Ира в Пхеньяне, КНДР

Фестиваль фигурного катания по случаю дня рождения товарища Ким Чен Ира прошел в Северной Корее

День рождения Ким Чен Ира — 16 февраля — один из двух главных праздников в КНДР.

Этот день называют в стране "Днем сияющей звезды".

Фестиваль фигурного катания был приурочен ко дню рождения "отца нации".




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Выступление пары на Фестивале фигурного катания в честь годовщины дня рождения Ким Чен Ира в Пхеньяне, КНДР
Зрелищно, ярко, выразительно - как прошел Фестиваль фигурного катания в КНДР
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