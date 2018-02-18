Всемирный потоп 21 века: как выглядели бы современные города под водой

Ученые утверждают, что уровень моря поднимется на 10-20 метров при таянии всего объема льда на планете, и этот процесс неизбежен.
Но все-таки процесс глобального потепления может занять сотни или даже тысячи лет.
Проблема глобального потепления - одна из ключевых экологических проблем Земли.
Ученые утверждают, что уровень моря поднимется на 10-20 метров при таянии всего объема льда на планете, и этот процесс неизбежен.
Но все-таки процесс глобального потепления может занять сотни или даже тысячи лет.
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Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.
Почему Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана предлагает запретить ввоз из-за границы национальных головных уборов - ак калпаков?
В Ташкенте будет построено новое посольство Таджикистана – какие еще объекты возведут для дипмиссии и кто профинансирует работы?