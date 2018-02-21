Лают и кусаются: как проходит тренировка охранных собак в Пекине

Как проходят тренировки охранных собак в Пекине, смотрите в фотоленте Sputnik.
Собака давно стала другом и защитником человека, но чтобы вырастить из маленького щенка надежного охранника, нужны годы кропотливых занятий
Как проходят тренировки охранных собак в Пекине, смотрите в фотоленте Sputnik.
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Sputnik выяснил, сколько лет лишения свободы грозит арестованному в Казахстане депутату кыргызского парламента.
Спасатели Таджикистана опровергли заявления ЧС афганской провинции Бадахшан о прорыве плотины на озере Сарез и последовавшем за этим стихийном бедствии.