Ярко и роскошно: как прошла Неделя моды в Лондоне

Спецпредставители президентов Узбекистана и Турции по Афганистану - Исматулла Иргашев и Фазли Чорман - обсудят вопросы урегулирования афганской ситуации

Скоро автобусы из Узбекистана будут активно участвовать в перевозке граждан транзитом через Казахстан в города России и даже других стран