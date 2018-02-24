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История дрейфующих полярных станций " Северный полюс"

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  • Дрейфующая станция Северный полюс-22
Палаточный лагерь дрейфующей станции Северный полюс-1.

В марте 2003 года правительство России приняло решение возобновить программу исследований с дрейфующих станций "Северный полюс"

Дрейфующая станция — научно-исследовательская станция на дрейфующих льдах в глубоководной части Северного Ледовитого океана.

Станции выполняют программу комплексных круглогодичных исследований в области океанологии, лёдоведения (физики и динамики льдов), метеорологии, аэрологии, геофизики (наблюдения в ионосферном и магнитном полях), гидрохимии, гидрофизики, а также биологии моря.

Станция "Северный полюс — 1" работала в Арктике в течение девяти месяцев (274 дня) — до 19 февраля 1938 года, продрейфовав более 2000 км. Ледоколы "Таймыр" и "Мурман" забрали зимовщиков с льдины за 70-й широтой, в нескольких десятках километров от берегов Гренландии.

После первого удачного опыта организации дрейфующей станции работу пришлось прервать — начиналась Вторая мировая война.

Станция "Северный полюc — 2" работала с 1 апреля 1950 года по 11 апреля 1951-го, и с этого времени дрейфующие станции работали во льдах Центральной Арктики до июля 1991 года, когда в Арктике закрылась последняя советская дрейфующая станция "Северный полюс — 31".

В марте 2003 года правительство России приняло решение возобновить программу исследований с дрейфующих станций "Северный полюс", и 25 апреля 2003 года была открыта первая российская дрейфующая станция — "Северный полюc — 32". С этого времени станции стали работать регулярно.




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