На войне геккона съели: учения Cobra Gold 2018 в Таиланде

Помимо военных США и Таиланда в войсковых учениях участвовали небольшие контингенты из Японии, Сингапура, Индонезии, Малайзии, Южной Кореи, Китая и Индии. Австралия, Канада, Непал и Бангладеш направили офицеров на штабные учения совместно с военнослужащими США, Таиланда, Индонезии, Малайзии, Японии, Сингапура и Южной Кореи, говорится в сообщении.
Учения посвящены прежде всего отработке взаимодействия войск, кораблей военно-морских сил и морской авиации в преодолении последствий природных катастроф.
Самые яркие кадры с Cobra Gold 2018 смотрите в фотоленте Sputnik.