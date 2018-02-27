На войне геккона съели: учения Cobra Gold 2018 в Таиланде

Ежегодные международные военные учения Cobra Gold прошли в 37-й раз на территории таиландских провинций Накхон Ратчасима (Корат), Чонбури, Районг, Чаченгсао и Чантхабури с 13 по 23 февраля

Помимо военных США и Таиланда в войсковых учениях участвовали небольшие контингенты из Японии, Сингапура, Индонезии, Малайзии, Южной Кореи, Китая и Индии. Австралия, Канада, Непал и Бангладеш направили офицеров на штабные учения совместно с военнослужащими США, Таиланда, Индонезии, Малайзии, Японии, Сингапура и Южной Кореи, говорится в сообщении.

Учения посвящены прежде всего отработке взаимодействия войск, кораблей военно-морских сил и морской авиации в преодолении последствий природных катастроф.

Самые яркие кадры с Cobra Gold 2018 смотрите в фотоленте Sputnik.