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Сила и меткость: лучшие кадры Чемпионата Азии по спортивной борьбе

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  • Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков во время церемонии открытия Чемпионата Азии по борьбе во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула в Бишкеке.
  • Борцы греко-римского стиля из Казахстана и Кореи во время чемпионата Азии по борьбе во Дворце спорта имени Кожомкула в Бишкеке.
  • В схватке за бронзу среди супертяжеловесов (до 130 кг) кыргызстанец Мурат Рамонов вчистую победил казахстанца Антона Савенко.
  • Борцы из Казахстана и Китая на чемпионате Азии по борьбе во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула в Бишкеке.
  • Урмат Аматов, выступавший в весовой категории до 63 кг, в финале уступил узбекскому борцу Эльмурату Тасмурадову и удостоился серебряной медали.
  • Борец греко-римского стиля Азат Бейшебеков стал бронзовым призером Чемпионата Азии, выиграв со счетом 5:2 казахстанца Хуссейна Муцолгова.
  • Борцы греко-римского стиля из Индии и из Узбекистана во время чемпионата Азии по борьбе во Дворце спорта в Бишкеке
  • Кыргыстанец Каныбек Жолчубеков (до 60 кг) в схватке за бронзу досрочно победил иранца Шерзада Бехештитала, уложив соперника на лопатки
  • Борцы греко-римского стиля из Казахстана и Японии во время чемпионата Азии по борьбе во Дворце спорта в Бишкеке
  • Болельщики сборной Ирана на чемпионате Азии по борьбе во Дворце спорта имени Кожомкула в Бишкеке
Sputnik / Табылды Кадырбеков
Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков во время церемонии открытия Чемпионата Азии по борьбе во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула в Бишкеке.

Чемпионат Азии по спортивной борьбе еще не закончился, а узбекистанец Эльмурат Тасмурадов уже выиграл золотую медаль в греко-римской борьбе

В финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 63 килограммов противником Эльмуратова Тасмурадова стал кыргызстанский борец Урмат Аматов.

Эльмурат Тасмурадов не пропустил ни одного удара, в главном поединке он победил со счетом 8:0. Узбекский спортсмен — бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Сейчас на первом месте сборная Кыргызстана, на втором месте — Казахстан, на третьем — Узбекистан со 148 баллами, передает Sputnik Кыргызстан.

Также в десятку лучших вошли спортсмены из Японии, Ирана, Китая, Индии, Южной Кореи и Таджикистана. Сегодня пройдут соревнования по женской борьбе.

Теги:
Греко-римская борьба, спортивные соревнования, Кыргызстан, Узбекистан



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