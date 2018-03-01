Сила и меткость: лучшие кадры Чемпионата Азии по спортивной борьбе

Чемпионат Азии по спортивной борьбе еще не закончился, а узбекистанец Эльмурат Тасмурадов уже выиграл золотую медаль в греко-римской борьбе

В финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 63 килограммов противником Эльмуратова Тасмурадова стал кыргызстанский борец Урмат Аматов.

Эльмурат Тасмурадов не пропустил ни одного удара, в главном поединке он победил со счетом 8:0. Узбекский спортсмен — бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Сейчас на первом месте сборная Кыргызстана, на втором месте — Казахстан, на третьем — Узбекистан со 148 баллами, передает Sputnik Кыргызстан.

Также в десятку лучших вошли спортсмены из Японии, Ирана, Китая, Индии, Южной Кореи и Таджикистана. Сегодня пройдут соревнования по женской борьбе.