Фото недели: выступление Путина, праздник Холи и китайский Новый год

Чем еще запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей фотоленте.
На этой неделе немцы выбрали обладательницу титула "Мисс Германия — 2018", жители Южной Азии забросали друг друга красками во время праздника Холи, а президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием.
Чем еще запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей фотоленте.
На границе Узбекистана и Таджикистана 1 марта был открыт контрольно-пропускной пункт "Джартепа", соединяющий узбекский Самарканд с таджикским Пенджикентом
Чемпионат Азии по спортивной борьбе еще не закончился, а узбекистанец Эльмурат Тасмурадов уже выиграл золотую медаль в греко-римской борьбе
В Тегеране подходит к концу строительство мечети Вали-эс-Аср, уже сейчас отсутствие привычных минаретов вызывает большие споры
Ежегодные международные военные учения Cobra Gold прошли в 37-й раз на территории таиландских провинций Накхон Ратчасима (Корат), Чонбури, Районг, Чаченгсао и Чантхабури с 13 по 23 февраля
Ранее в стране действовал порядок, при котором транспортным компаниям необходимо было получать специальное разрешение правительства для транзита через таможенную территорию Узбекистана алкогольной и табачной продукции
Публикация макроэкономических данных обеспечит всем заинтересованным лицам доступ к информации в разрезе категорий данных о республике
Пассажиры авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", которые летят с пересадкой в Ташкенте, смогут оформить багаж сразу же до конечного пункта, если время стыковки между рейсами составляет не менее двух часов
Эксперты считают, что Казахстан в сравнении с другими странами региона можно считать самым светским государством – Sputnik узнал почему.
В Кыргызстане 46 человек, оформленные по фиктивным документам как ветераны войны в Афганистане, получили от государства более 350 тысяч долларов.
"Таджикская алюминиевая компания" прекратит работу на два года в связи со строительством нового совместного таджикско-китайского алюминиевого предприятия.
В результате пожара в наркологическом диспансере в Баку, по предварительным данным, погибли более двадцати человек.
Вице-премьер Беларуси считает, что споры между Минском и Россельхознадзором о качестве продовольствия могла бы решать независимая лаборатория.
Новая Ассоциация женщин-предпринимателей создана в Абхазии – решением каких задач будет заниматься объединение?
Сегодня парламент Армении выбирает президента – какую роль будет играть новый глава государства в парламентской республике?
Почему латвийским потребителям в холода может быть не достаточно газа, поставляемого из России по трубопроводу?
Спикер Сейма Литвы предложил Польше принять участие в акции "Миссия Сибирь", призванной привести в порядок кладбища ссыльных литовцев.
Президент Молдовы Игорь Додон считает, что если республика не будет участвовать в войнах и геополитических конфликтах, то и закупать летальное оружие ей не придется.
Разработанное в Эстонии приложение "Маленькие истории" стало призером конкурса "Золотое Приложение 2017" в России.
Министр строительства и архитектуры Северной Осетии Русланбек Икаев и чемпион мира по боксу Мурат Гассиев лидируют в голосовании за звание "Человек года Осетии".
Эксперты считают, что Казахстан в сравнении с другими странами региона можно считать самым светским государством – Sputnik узнал почему.
В Кыргызстане 46 человек, оформленные по фиктивным документам как ветераны войны в Афганистане, получили от государства более 350 тысяч долларов.
"Таджикская алюминиевая компания" прекратит работу на два года в связи со строительством нового совместного таджикско-китайского алюминиевого предприятия.