Фото недели: выступление Путина, праздник Холи и китайский Новый год

Ранее в стране действовал порядок, при котором транспортным компаниям необходимо было получать специальное разрешение правительства для транзита через таможенную территорию Узбекистана алкогольной и табачной продукции

Публикация макроэкономических данных обеспечит всем заинтересованным лицам доступ к информации в разрезе категорий данных о республике

Пассажиры авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", которые летят с пересадкой в Ташкенте, смогут оформить багаж сразу же до конечного пункта, если время стыковки между рейсами составляет не менее двух часов