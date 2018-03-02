17:51 02 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Фото недели: выступление Путина, праздник Холи и китайский Новый год

Получить короткую ссылку
57 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Спускаемая при помощи парашюта капсула космического корабля Союз МС-06 доставляет на Землю трех членов международного экипажа МКС
  • Туристка танцует во время празднования Холи в Катманду, Непал
  • Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок, игрок сборной России Павел Дацюк (справа налево) во время благодарственного молебна, совершенного патриархом Московским и всея Руси Кириллом для российских спортсменов - участников Олимпийских игр в Пхенчхане, в Преображенской церкви храма Христа Спасителя.
  • Люди запускают праздничные фейерверки, прогоняющие злых духов, во время празднования китайского Нового года в Нью-Йорке
  • Гаражи в Бишкеке
  • Демонстрация боевой подготовки современных Вооруженных сил Белоруссии в историко-культурном комплексе Линия Сталина под Минском
  • Участницы конкурса красоты Мисс Германия - 2018 в Русте, Германия
  • Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию в ЦВЗ Манеж
  • Девушки из группы поддержки на женском турнире по баскетболу в Нэшвилле, штат Теннесси
  • Чемпионат Азии по борьбе во Дворце спорта в Бишкеке
  • Пассажиры на палубе туристического катера, курсирующего по Москве-реке в Москве
  • Курсант Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Рокоссовского во время финального этапа соревнований Отличники войсковой разведки
  • Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
  • Венесуэльский ребенок-беженец играет в убежище в Боа-Виста, Рорайма, Бразилия
  • Хостес стоит перед женской командой по велоспорту во время вручения медалей на UCI Road World Championships в Апелдорне, Нидерланды
  • Индианка смотрит на экран своего мобильного телефона во время сбора урожая красного перца в Гандинагаре, Индия
  • Семеро человек погибли в аварии на трассе Актау-Бейнеу
Капсула корабля "Союз МС-06" с тремя космонавтами с МКС успешно приземлилась в казахстанской степи. Россиянин Александр Мисуркин и астронавты из США Марк Ванде Хай и Джо Акаба провели на станции 168 суток.

На этой неделе немцы выбрали обладательницу титула "Мисс Германия — 2018", жители Южной Азии забросали друг друга красками во время праздника Холи, а президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием.

Чем еще запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей фотоленте.

Теги:
Владимир Путин, Непал, Нью-Йорк, Казахстан



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Первый форум мусульман Евразии в Астане
    Светский лидер

    Эксперты считают, что Казахстан в сравнении с другими странами региона можно считать самым светским государством – Sputnik узнал почему.

  • Одна тысячные купюры. Архивное фото
    "Афганский" развод

    В Кыргызстане 46 человек, оформленные по фиктивным документам как ветераны войны в Афганистане, получили от государства более 350 тысяч долларов.

  • Государственное унитарное предприятие Таджикская Алюминиевая Компания ТАЛКО
    Алюминиевая остановка

    "Таджикская алюминиевая компания" прекратит работу на два года в связи со строительством нового совместного таджикско-китайского алюминиевого предприятия.

  • Тушение пожара в Республиканском наркологическом диспансере в Баку
    Смерть в огне

    В результате пожара в наркологическом диспансере в Баку, по предварительным данным, погибли более двадцати человек.

  • Лаборатория качества, архивное фото
    Молочные войны

    Вице-премьер Беларуси считает, что споры между Минском и Россельхознадзором о качестве продовольствия могла бы решать независимая лаборатория.

  • Рукопожатие коллег
    Бизнесвумен по-абхазски

    Новая Ассоциация женщин-предпринимателей создана в Абхазии – решением каких задач будет заниматься объединение?

  • Армен Саркисян
    День выборов

    Сегодня парламент Армении выбирает президента – какую роль будет играть новый глава государства в парламентской республике?

  • Рассвет, наблюдаемый с Солнечной горки в Мурманске
    Газовый голод

    Почему латвийским потребителям в холода может быть не достаточно газа, поставляемого из России по трубопроводу?

  • Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис
    "Миссия Сибирь"

    Спикер Сейма Литвы предложил Польше принять участие в акции "Миссия Сибирь", призванной привести в порядок кладбища ссыльных литовцев.

  • Встреча Игоря Додона с журналистами
    Безоружная Молдова

    Президент Молдовы Игорь Додон считает, что если республика не будет участвовать в войнах и геополитических конфликтах, то и закупать летальное оружие ей не придется.

  • Нарвитянин Алтай Зейналов.
    "Золотое" приложение

    Разработанное в Эстонии приложение "Маленькие истории" стало призером конкурса "Золотое Приложение 2017" в России.

  • Открытая тренировка Гассиев-Дортикос
    Человек года

    Министр строительства и архитектуры Северной Осетии Русланбек Икаев и чемпион мира по боксу Мурат Гассиев лидируют в голосовании за звание "Человек года Осетии".

  • Первый форум мусульман Евразии в Астане
    Светский лидер

    Эксперты считают, что Казахстан в сравнении с другими странами региона можно считать самым светским государством – Sputnik узнал почему.

  • Одна тысячные купюры. Архивное фото
    "Афганский" развод

    В Кыргызстане 46 человек, оформленные по фиктивным документам как ветераны войны в Афганистане, получили от государства более 350 тысяч долларов.

  • Государственное унитарное предприятие Таджикская Алюминиевая Компания ТАЛКО
    Алюминиевая остановка

    "Таджикская алюминиевая компания" прекратит работу на два года в связи со строительством нового совместного таджикско-китайского алюминиевого предприятия.

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Открытие КПП на таджикско-узбекской границе, связывающего Самарканд и Пенджикент
Железный занавес рухнул: на узбекско-таджикской границе открыли девять КПП
Терпения, сил и победы: Узбекистан пожелал удачи участникам Ты супер!
Воспитанники дома милосердия пожелали удачи участникам "Ты супер!"
Таможня дает добро
Туристам на заметку: что можно беспошлинно вывезти из Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054