Железный занавес рухнул: на узбекско-таджикской границе открыли девять КПП

На границе Узбекистана и Таджикистана 1 марта был открыт контрольно-пропускной пункт "Джартепа", соединяющий узбекский Самарканд с таджикским Пенджикентом

Церемония открытия пограничного пункта прошла с участием официальных представителей двух республик, а также жителей приграничных районов.

Постановление о возобновлении работы контрольно-пропускных пунктов на узбекском участке границы с Таджикистаном после длительного перерыва было подписано 21 февраля премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Всего в четверг была восстановлена деятельность восьми автомобильных и одного железнодорожного пункта пропуск "Амузанг", через который 7 марта пройдет первый пассажирский поезд Куляб — Москва.

Как проходила торжественная церемония на КПП "Джартепа", смотрите в фотоленте Sputnik Таджикистан.