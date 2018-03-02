17:52 02 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Железный занавес рухнул: на узбекско-таджикской границе открыли девять КПП

Получить короткую ссылку
8910

Новости

Все новости
Все новости
  • КПП был открыт после длительного перерыва
  • Церемония открытия пограничного пункта прошла с участием официальных представителей двух республик, а также жителей приграничных районов
  • В торжественном мероприятии принимали участие школьники
  • Жители близлежащих поселков давно ждали этого события
  • По этому случаю жители устроили целый праздник
  • На церемонии присутствовали представители районной администрации и командования Погранвойск
  • Девушки в национальных костюмах потчевали присутствовавших блюдами таджикской кухни
  • Открытие КПП на таджикско-узбекской границе, связывающего Самарканд и Пенджикент
КПП был открыт после длительного перерыва.

На границе Узбекистана и Таджикистана 1 марта был открыт контрольно-пропускной пункт "Джартепа", соединяющий узбекский Самарканд с таджикским Пенджикентом

Церемония открытия пограничного пункта прошла с участием официальных представителей двух республик, а также жителей приграничных районов.

Постановление о возобновлении работы контрольно-пропускных пунктов на узбекском участке границы с Таджикистаном после длительного перерыва было подписано 21 февраля премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Всего в четверг была восстановлена деятельность восьми автомобильных и одного железнодорожного пункта пропуск "Амузанг", через который 7 марта пройдет первый пассажирский поезд Куляб — Москва.

Как проходила торжественная церемония на КПП "Джартепа", смотрите в фотоленте Sputnik Таджикистан.

Теги:
КПП, граница, открытие, Таджикистан, Узбекистан



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Первый форум мусульман Евразии в Астане
    Светский лидер

    Эксперты считают, что Казахстан в сравнении с другими странами региона можно считать самым светским государством – Sputnik узнал почему.

  • Одна тысячные купюры. Архивное фото
    "Афганский" развод

    В Кыргызстане 46 человек, оформленные по фиктивным документам как ветераны войны в Афганистане, получили от государства более 350 тысяч долларов.

  • Государственное унитарное предприятие Таджикская Алюминиевая Компания ТАЛКО
    Алюминиевая остановка

    "Таджикская алюминиевая компания" прекратит работу на два года в связи со строительством нового совместного таджикско-китайского алюминиевого предприятия.

  • Тушение пожара в Республиканском наркологическом диспансере в Баку
    Смерть в огне

    В результате пожара в наркологическом диспансере в Баку, по предварительным данным, погибли более двадцати человек.

  • Лаборатория качества, архивное фото
    Молочные войны

    Вице-премьер Беларуси считает, что споры между Минском и Россельхознадзором о качестве продовольствия могла бы решать независимая лаборатория.

  • Рукопожатие коллег
    Бизнесвумен по-абхазски

    Новая Ассоциация женщин-предпринимателей создана в Абхазии – решением каких задач будет заниматься объединение?

  • Армен Саркисян
    День выборов

    Сегодня парламент Армении выбирает президента – какую роль будет играть новый глава государства в парламентской республике?

  • Рассвет, наблюдаемый с Солнечной горки в Мурманске
    Газовый голод

    Почему латвийским потребителям в холода может быть не достаточно газа, поставляемого из России по трубопроводу?

  • Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис
    "Миссия Сибирь"

    Спикер Сейма Литвы предложил Польше принять участие в акции "Миссия Сибирь", призванной привести в порядок кладбища ссыльных литовцев.

  • Встреча Игоря Додона с журналистами
    Безоружная Молдова

    Президент Молдовы Игорь Додон считает, что если республика не будет участвовать в войнах и геополитических конфликтах, то и закупать летальное оружие ей не придется.

  • Нарвитянин Алтай Зейналов.
    "Золотое" приложение

    Разработанное в Эстонии приложение "Маленькие истории" стало призером конкурса "Золотое Приложение 2017" в России.

  • Открытая тренировка Гассиев-Дортикос
    Человек года

    Министр строительства и архитектуры Северной Осетии Русланбек Икаев и чемпион мира по боксу Мурат Гассиев лидируют в голосовании за звание "Человек года Осетии".

  • Первый форум мусульман Евразии в Астане
    Светский лидер

    Эксперты считают, что Казахстан в сравнении с другими странами региона можно считать самым светским государством – Sputnik узнал почему.

  • Одна тысячные купюры. Архивное фото
    "Афганский" развод

    В Кыргызстане 46 человек, оформленные по фиктивным документам как ветераны войны в Афганистане, получили от государства более 350 тысяч долларов.

  • Государственное унитарное предприятие Таджикская Алюминиевая Компания ТАЛКО
    Алюминиевая остановка

    "Таджикская алюминиевая компания" прекратит работу на два года в связи со строительством нового совместного таджикско-китайского алюминиевого предприятия.

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Открытие КПП на таджикско-узбекской границе, связывающего Самарканд и Пенджикент
Железный занавес рухнул: на узбекско-таджикской границе открыли девять КПП
Терпения, сил и победы: Узбекистан пожелал удачи участникам Ты супер!
Воспитанники дома милосердия пожелали удачи участникам "Ты супер!"
Таможня дает добро
Туристам на заметку: что можно беспошлинно вывезти из Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054