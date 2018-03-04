На вымирающих соленых берегах: как исчезает Мертвое море

Как выглядит самый соленый водоем Земли с западного берега и какие пейзажи открываются туристам, оказавшимся в этих удивительных местах.

Мертвое море все больше оправдывает свое название. Это самая низкая точка земного шара, расположенная почти на полкилометра ниже уровня мирового океана почти. Мертвым оно называется из-за своей чрезмерной солености — концентрация соли превышает 30%.

Еще один факт, оправдывающий название этого водоема — его постепенное высыхание. Ежегодно уровень воды падает примерно на один метр. Причем, в отличие от того же Аральского моря Мертвое по сути можно назвать озером, где нет никаких сточных вод.

Расположенное между Иорданией, Израилем и Палестинской автономией, Мертвое море очаг серьезной напряженности.

Но даже несмотря на суровые условия и непростую обстановку в регионе это чудо природы до сих пор притягивает к себе гостей со всего мира.