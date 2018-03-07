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Краски Востока: что привезли узбекские мастера на ярмарку ремесел в Душанбе

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Тема:
Узбекско-таджикские отношения (19)
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  • Исмаилитский центр в Душанбе, архивное фото
  • Ремесленная ярмарка в Исмаилитском центре, в Душанбе
  • Ремесленная ярмарка в Исмаилитском центре в Душанбе
  • Ремесленная ярмарка в Исмаилитском центре, в Душанбе
  • Ремесленная ярмарка в Исмаилитском центре, в Душанбе
  • Ремесленная ярмарка в Исмаилитском центре в Душанбе
  • Ремесленная ярмарка в Исмаилитском центре в Душанбе
  • Ремесленная ярмарка в Исмаилитском центре в Душанбе
  • Ремесленная ярмарка в Исмаилитском центре в Душанбе
  • Ремесленная ярмарка в Исмаилитском центре в Душанбе
  • Ремесленная ярмарка в Исмаилитском центре в Душанбе
  • Ремесленная ярмарка в Исмаилитском центре в Душанбе
  • Ремесленная ярмарка в Исмаилитском центре в Душанбе
  • Ремесленная ярмарка в Исмаилитском центре в Душанбе
© Sputnik / Амир Исаев
Мероприятие организовано Союзом ремесленников Таджикистана

В Исмаилитском Центре города Душанбе 3-4 марта прошла ставшая уже традиционной выставка-продажа предметов народного творчества — "Весенняя ярмарка ремесел"

В эти дни свои уникальные изделия представили ремесленники из Таджикистана, Афганистана и Узбекистана.

В этом году, как и раньше, на ярмарке были представлены удивительные изделия из дерева, живопись по керамике, плетеные корзины, ювелирные украшения и колоритная национальная одежда из адраса и атласа, а также сувенирная продукция и многое другое.

Желающие обучиться азам некоторых видов ремесел смогут посетить специальные мастер-классы.

Посещение ярмарки ремёсел интересно тем, что есть возможность увидеть в одном месте практически все ремесла и непосредственно пообщаться с самими ремесленниками. Также можно подобрать или даже заказать, что-нибудь особенное, по своему вкусу, чего может не быть в магазине.

Подробнее об экспонатах ярмарки смотрите в фотоленте, подготовленной Sputnik Таджикистан.

Тема:
Узбекско-таджикские отношения (19)
Теги:
Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Искусство



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Ремесленная ярмарка в Исмаилитском центре, в Душанбе
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