Краски Востока: что привезли узбекские мастера на ярмарку ремесел в Душанбе

В эти дни свои уникальные изделия представили ремесленники из Таджикистана, Афганистана и Узбекистана.

В этом году, как и раньше, на ярмарке были представлены удивительные изделия из дерева, живопись по керамике, плетеные корзины, ювелирные украшения и колоритная национальная одежда из адраса и атласа, а также сувенирная продукция и многое другое.

Желающие обучиться азам некоторых видов ремесел смогут посетить специальные мастер-классы.

Посещение ярмарки ремёсел интересно тем, что есть возможность увидеть в одном месте практически все ремесла Таджикистана и непосредственно пообщаться с самими ремесленниками. Также можно подобрать или даже заказать, что-нибудь особенное, по своему вкусу, чего может не быть в магазине.

Подробнее об экспонатах ярмарки смотрите в фотоленте, подготовленной Sputnik Таджикистан.