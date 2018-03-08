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Коня на скаку остановит: красавицы-военные в разных странах мира

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© Sputnik/ Iliya Pitalev
Сирийские добровольцы на занятиях в 130-й учебной бригаде в пригороде Дамаска.

В Израиле женщин призывают в армию на тех же условиях, что и мужчин, девушки-военные есть даже в ОАЭ

В каких странах женщины служат в армии наравне с мужчинами, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.




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