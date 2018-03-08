Коня на скаку остановит: красавицы-военные в разных странах мира

В каких странах женщины служат в армии наравне с мужчинами, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Израиле женщин призывают в армию на тех же условиях, что и мужчин, девушки-военные есть даже в ОАЭ
В каких странах женщины служат в армии наравне с мужчинами, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Исмаилитском Центре города Душанбе 3-4 марта прошла ставшая уже традиционной выставка-продажа предметов народного творчества — "Весенняя ярмарка ремесел"
Гусиные бои ежегодно проходят в поселке Дубна Тульской области
Как выглядит самый соленый водоем Земли с западного берега и какие пейзажи открываются туристам, оказавшимся в этих удивительных местах.
На этой неделе немцы выбрали обладательницу титула "Мисс Германия — 2018", жители Южной Азии забросали друг друга красками во время праздника Холи, а президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием.
Президент пожелал женщинам Узбекистана мира и достатка в домах, а также сопутствия красоты и нежности
Курсы будут открыты на базе колледжей и центров профессионального обучения, до 2021 года президент освободил от налогов организации за данную деятельность и связанные с ней расходы
Среди наблюдателей представители девяти стран СНГ, которые приедут на выборы в Россию 18 марта
Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.
В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.
Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.
Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.
Подруга бобруйской соблазнительницы олигархов Насти Рыбки рассказала, как она познакомилась с Алексом Лесли, добралась до Дерипаски и для чего ей вся эта шумиха.
Глава Абхазии Рауль Хаджимба поручил чиновникам республики тщательно подготовиться к выборам президента России.
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".
Латвийские депутаты предлагают законодательно закрепить положение о том, что агитация должна вестись исключительно на государственном языке.
Глава литовского МИД заявил о необходимости в ближайшее время спланировать как национальные расходы, так и инвестиции НАТО в систему ПВО.
В самом центре Кишинева – всего в квартале от здания мэрии города – нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.
Министр обороны Эстонии Юри Луйк встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, с которым, помимо прочего, обсудит вклад американцев в оборону республики.
Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.
Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.
В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.
Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.