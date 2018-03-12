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Воспоминания живут вечность: лучшие роли Олега Табакова в фотографиях

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  • Кадр из кинофильма Люди на мосту. 1960 г. Киностудия Мосфильм. Режиссер Александр Зархи. В роли начальника строительства Ивана Булыгина - артист Василий Меркурьев (слева), в роли его сына Виктора - артист Олег Табаков.
  • Артист московского театра Современник Олег Табаков в роли Олега в спектакле В. Розова В поисках радости.
  • Олег Табаков в роли Николая Ростова в фильме-эпопее режиссера С. Бондарчука Война и мир.
  • Актер Олег Табаков в роли Обломова в фильме Несколько дней из физни Обломова по роману Ивана Гончарова.
  • Актер Олег Табаков в роли Виктора Балакирева в кинофильме Случай с Полыниным (режиссер Алексей Сахаров).
  • Актеры Олег Табаков в роли Шелленберга (слева) и Николай Прокопович в роли Гиммлера (справа) в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой Семнадцать мгновений весны.
  • Лауреат премии Ленинского комсомола, заслуженный артист РСФСР Олег Янковский (слева) и народный артист РСФСР Олег Табаков (справа) в главных ролях в фильме Полеты во сне и наяву.
  • Народные артисты СССР Людмила Гурченко (справа) и Олег Табаков (слева).
  • Назначение Олега Табакова художественным руководителем МХАТ им. Чехова. Олег Табаков (слева) и министр культуры РФ Михаил Швыдкой (справа) перед входом в театр.
  • Художественный руководитель Московского художественного театра имени А. П. Чеxова Олег Табаков во время традиционного сбора труппы.
  • Народный артист РФ Олег Табаков и фигуристка Ирина Слуцкая на презентации олимпийской коллекции одежды для сборной команды России к зимним Играм 2006 года в Турине.
  • Актеры Олег Табаков (граф Альмавива) и Ольга Барнет (ключница Марселина) в сцене из спектакля по пьесе Пьера де Бомарше Безумный день, или Женитьба Фигаро в постановке театра-студии Олега Табакова.
  • Портрет художественного руководителя Московского художественного театра Олега Табакова на фотовыставке Сергея Берменьева
© Sputnik/ Родькин
Кадр из кинофильма "Люди на мосту". 1960 г. Киностудия "Мосфильм". Режиссер Александр Зархи. В роли начальника строительства Ивана Булыгина - артист Василий Меркурьев (слева), в роли его сына Виктора - артист Олег Табаков.

На 83-м году от сердечного приступа скончался Олег Табаков, в конце ноября врачи диагностировали у него сепсис (заражение крови возбудителями инфекции)

Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей.

В 1957 году Олег Табаков окончил Школу-студию МХАТ, курс народного артиста СССР Василия Топоркова и стал актером и режиссером Студии молодых актеров при МХАТ. В то время ее возглавлял Олег Ефремов. Вскоре студия была преобразована в самостоятельный театр "Современник", где Табаков дебютировал в роли студента Миши в спектакле "Вечно живые".

Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ имени Чехова. Народный артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Теги:
скончался, актер, режиссер, Олег Табаков, Россия



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