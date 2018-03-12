Воспоминания живут вечность: лучшие роли Олега Табакова в фотографиях

На 83-м году от сердечного приступа скончался Олег Табаков, в конце ноября врачи диагностировали у него сепсис (заражение крови возбудителями инфекции)

Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей.

В 1957 году Олег Табаков окончил Школу-студию МХАТ, курс народного артиста СССР Василия Топоркова и стал актером и режиссером Студии молодых актеров при МХАТ. В то время ее возглавлял Олег Ефремов. Вскоре студия была преобразована в самостоятельный театр "Современник", где Табаков дебютировал в роли студента Миши в спектакле "Вечно живые".

Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ имени Чехова. Народный артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище.