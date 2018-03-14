Туристические тренды на выставке MITT в Москве

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Не пловом единым: чем Узбекистан привлекал туристов на MITT-2018 В этот раз Узбекистан решил доказывать свою привлекательность для туристов не песнями и блюдами, а конкретными предложениями и новыми условиями, которые придутся по душе и туристам, и туркомпаниям. 243

Угроза малому бизнесу: почему таджикские торговцы боятся узбекского импорта По мнению экспертов, некоторые предприятия Таджикистана действительно могут оказаться под ударом, если товары из Узбекистана будут дешевле 273