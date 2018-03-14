13:57 14 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Туристические тренды на выставке MITT в Москве

Получить короткую ссылку
4610

Новости

Все новости
Все новости
  • Выставка MITT в Москве
  • Выставка MITT в Москве
  • Посетители на выставке MITT в Москве
  • Вывеска Азербайджан на выставке MITT в Москве
  • Выставка MITT в Москве
  • Посетители на выставке MITT в Москве
  • Посетители на выставке MITT в Москве
  • Выставка MITT в Москве
  • Выставка MITT в Москве
  • Выставка MITT в Москве
  • Выставка MITT в Москве
  • Выставка MITT в Москве
  • Стенд Абхазии на выставке MITT в Москве
  • Выставка MITT в Москве
  • Выставка MITT в Москве
  • Стенд Узбекистана на выставке MITT в Москве
Sputnik
Стенд "Узбекистон хаво йуллари" на выставке MITT в Москве.

Специалисты туристического бизнеса собрались в Москве на 25-ю международную выставку MITT, которая проходит 13-15 марта в ЦВК "Экспоцентр"

Выставка традиционно собирает масштабную аудиторию представителей турбизнеса из российских регионов и со всего мира.

MITT входит в пятерку крупнейших туристических выставок планеты.

Самые яркие кадры с мероприятия смотрите в фотоленте Sputnik.

По теме

Не пловом единым: чем Узбекистан привлекал туристов на MITT-2018
Теги:
Москва, Узбекистан, Туризм



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Генеральная прокуратура РК
    "Охота" началась

    Уголовные дела возбуждены в Казахстане в отношении активистов признанного экстремистским движения "ДВК", возглавляемого опальным олигархом Аблязовым.

  • Видеомост Научными проектами бишкекских школьников заинтересовались в России
    Дружеская поддержка

    Научные проекты бишкекских школьников поддержали вузы из России –старшеклассники получили возможность практиковаться в научных лабораториях вузов РФ.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Тщательнее надо!

    Президент Таджикистана раскритиковал прокуроров, из-за слабого контроля которых банки не могут вернуть сбережения населению.

  • Айсель Мамедова
    Кто так поет?

    Песню "X my heart", с которой азербайджанская исполнительница Айсель Мамедова выступит на "Евровидении", изменили после критики в социальных сетях.

  • Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства
    Только тешатся

    Разногласия по разным вопросам в Союзном государстве Беларуси и России являются частью естественных процессов, считает госсекретарь СГ Григорий Рапота.

  • разработана национальная клавиатура для iOS
    Абхазский "расклад"

    Пользователи продукции компании Apple смогут писать на абхазском языке – на платформе iOS запущена абхазская клавиатура.

  • Здание Национального здания Армении
    Парламентский диалог

    Армянские и российские парламентарии обсуждают в Ереване перспективы ЕАЭС, как наиболее интересного и динамично развивающегося объединения.

  • Задержание представителей антифашистских организаций на марше легионеров Waffen SS в 2017 году
    Все для наци

    Шествие националистов в честь легионеров войск СС в Латвии пройдет без ограничений, а вот антифашистам придется изменить либо место, либо время акции.

  • Виктор Орлов, президент литовской ассоциации военной истории Забытые солдаты
    Без суда

    Почему власти Вильнюса не останавливает отсутствие решения суда о сносе монумента советским воинам на Антакальнисском кладбище?

  • Cтроительство газопровода Северный поток (Nord Stream)
    Фактор нестабильности

    Фактором дестабилизации служит не "Северный поток-2", а расширение НАТО и открытие офисов этой организации в нейтральных странах, заявил президент Молдовы.

  • Заседает Нарвское горсобрание
    Ни слова по-русски!

    Как депутатам самого русского города Эстонии, где на эстонском языке говорит меньше двух процентов населения, запрещают использовать родную речь.

  • Анатолий Бибилов
    К провокациям готовы!

    Попытки дестабилизировать обстановку в Южной Осетии накануне выборов президента России не возымеют успеха, заявил глава республики.

  • Генеральная прокуратура РК
    "Охота" началась

    Уголовные дела возбуждены в Казахстане в отношении активистов признанного экстремистским движения "ДВК", возглавляемого опальным олигархом Аблязовым.

  • Видеомост Научными проектами бишкекских школьников заинтересовались в России
    Дружеская поддержка

    Научные проекты бишкекских школьников поддержали вузы из России –старшеклассники получили возможность практиковаться в научных лабораториях вузов РФ.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Тщательнее надо!

    Президент Таджикистана раскритиковал прокуроров, из-за слабого контроля которых банки не могут вернуть сбережения населению.

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Стенд Узбекистана на выставке MITT в Москве
Туристические тренды на выставке MITT в Москве
Ветеринары выхаживают гималайского медвежонка
Первые шаги подкинутого к дверям охотнадзора в Приморье медвежонка
Итоги встречи Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева в Душанбе
С какими итогами Мирзиёев вернулся из Душанбе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054