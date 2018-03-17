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Объединяя народы: как работает КПП Канибадам на узбекско-таджикской границе

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  • КПП Патар в Канибадаме, архивное фото
  • Город Канибадам, архивное фото
  • Здание администрации города Канибадама, архивное фото
  • КПП Рават на границе Таджикистана и Узбекистана в городе Канибадаме, архивное фото
  • КПП Патар в Канибадаме, архивное фото
  • КПП Рават на границе Таджикистана и Узбекистана в городе Канибадаме, архивное фото
  • Таксисты на границе между Узбекистаном и Таджикистаном, архивное фото
  • Жители на границе между Узбекистаном и Таджикистаном, архивное фото
  • КПП Рават на границе Таджикистана и Узбекистана в городе Канибадаме, архивное фото
  • Жители Узбекистана пересекают границу с Таджикистаном на КПП Патар, архивное фото
  • Жители Узбекистана пересекают границу с Таджикистаном на КПП Патар, архивное фото
  • КПП Рават на границе Таджикистана и Узбекистана в городе Канибадаме, архивное фото
  • КПП Патар на границе Таджикистана и Узбекистана
  • Базар в городе Канибадаме, архивное фото
  • Базар в городе Канибадаме, архивное фото
  • Город Канибадам, архивное фото
© Sputnik / Амир Исаев
Город Канибадам расположен на севере Таджикистана в Согдийской области

Целый ряд контрольно-пропускных пунктов возобновили работу на узбекско-таджикской границе

Протяженность границы между Узбекистаном и Таджикистаном составляет более 1,33 тысячи километров.

Большинство пунктов были закрыты в середине 2000-х годов из-за обострения двусторонних отношений, в пропускном режиме до настоящего времени работали только два КПП, еще один был открыт в середине февраля.

В настоящее время в деятельность автомобильных дорог восстанавливается. Заработал также  железнодорожный пункт пропуска.

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Теги:
Таджикистан, Узбекистан



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