Объединяя народы: как работает КПП Канибадам на узбекско-таджикской границе

Целый ряд контрольно-пропускных пунктов возобновили работу на узбекско-таджикской границе
В Астане провели торжественное открытие Года Узбекистана в Казахстане, Ангела Меркель в не менее торжественной обстановке в четвертый раз получила назначение на пост канцлера Германии, а японцы тем временем радуются цветению сакуры.
Дом моды Mursak удивил гостей Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве высокой модой с национальным колоритом
Специалисты туристического бизнеса собрались в Москве на 25-ю международную выставку MITT, которая проходит 13-15 марта в ЦВК "Экспоцентр"
На 83-м году от сердечного приступа скончался Олег Табаков. В конце ноября врачи диагностировали у него сепсис (заражение крови возбудителями инфекции)
Глава государства совершит инспекционный осмотр области, чтобы проверить исполнение поручений, данных ранее руководителям администрации
О том, как придется поменяться узбекским гаишникам и насколько они готовы это сделать, - в материалах корреспондентов Sputnik Узбекистан
При этом иностранных специалистов также избавят от консульских сборов, государственной пошлины за временную прописку и платы за разрешение на трудовую деятельность
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.
После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.
Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.
Врачам пришлось спасать турецкого депутата на международном форуме в Баку – во время выступления у него случился инсульт.
В минувшем году Белорусы году получили свыше миллиарда долларов качестве переводов из-за рубежа, а сколько привезено из России в карманах и вовсе не поддается исчислению.
В Мировом институте перевода Библии в Стокгольме найден уникальный перевод Евангелия от Иоанна на абхазском языке.
Как в Армении намерены бороться с гражданами, которые умудрились оформить пенсию не только на родине, но и в других странах.
Латвийская ассоциация коммерческих банков предупреждает банки не иметь связи с лицами из так называемого "списка Путина".
Спикеру парламента Латвии предложили подать в отставку на фоне скандала с его коллегой Миндаугасом Бастисом, обвиненным в связях с Россией.
Президент Молдавии заявил, что если на акциях сторонников объединения с Румынией ситуация выйдет из-под контроля, он сформирует Национальный фронт в защиту государственности.
Несмотря на призывы премьер-министра Эстонии прекратить разыгрывать "русскую карту", проблемы русских в стране не решаются.
На выборах президента России Южная Осетия будет голосовать за человека, который был рядом в самые тяжелые времена, заявил глава республики Анатолий Бибилов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.
После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.
Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.