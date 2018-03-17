Объединяя народы: как работает КПП Канибадам на узбекско-таджикской границе

Протяженность границы между Узбекистаном и Таджикистаном составляет более 1,33 тысячи километров.





Большинство пунктов были закрыты в середине 2000-х годов из-за обострения двусторонних отношений, в пропускном режиме до настоящего времени работали только два КПП, еще один был открыт в середине февраля.





В настоящее время в деятельность автомобильных дорог восстанавливается. Заработал также железнодорожный пункт пропуска.