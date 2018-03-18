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На грани выживания: в южноафриканском Кейптауне может закончиться вода

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  • Плотина Тиватерсклуф возле Кейптауна, Южная Африка
  • Плотина Тиватерсклуф возле Кейптауна, Южная Африка
  • Плотина Тиватерсклуф возле Кейптауна, Южная Африка
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  • Плотина Тиватерсклуф возле Кейптауна, Южная Африка
  • Плотина Тиватерсклуф возле Кейптауна, Южная Африка
  • Плотина Тиватерсклуф возле Кейптауна, Южная Африка
© REUTERS/ Mike Hutchings
Кроме того, за те годы, что у власти находится Африканский национальный конгресс, победивший апартеид, было построено всего семь новых дамб, тогда как во время режима их было возведено семьдесят семь.

Четырёхмиллионный Кейптаун на грани выживания - в июле там закончится вода

Сильнейшая за 100 лет засуха три года подряд истощает городские водохранилища. Если ситуацию не удастся в корне переломить, то 9 июля водопроводные краны окончательно пересохнут и около четырех миллионов жителей города окажутся в эпицентре гуманитарной катастрофы.

"Нулевой день" — так власти ЮАР обозначали момент, когда самый масштабный экологический кризис в мире может вылиться в трагедию. В мирное время еще ни один мегаполис планеты не оставался без запасов воды. Южноафриканскому Кейптауну, второму по величине городу страны, грозит стать первым.

Источник: Sputnik Беларусь




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