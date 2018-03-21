Солнце, цветы и президент: Ташкент празднует Навруз

В столице Узбекистана гулянья проходят на 21 площадке: для гостей выступают артисты и творческие коллективы, все желающие могут попробовать национальные угощения.
Самые яркие кадры с праздника смотрите в нашей фотоленте.
Основная сцена развернулась на площади национального выставочного комплекса "Узэкспоцентр"
В столице Узбекистана гулянья проходят на 21 площадке: для гостей выступают артисты и творческие коллективы, все желающие могут попробовать национальные угощения.
Самые яркие кадры с праздника смотрите в нашей фотоленте.
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На автотрассе Бишкек — Ош вновь введены временные ограничения из-за угрозы схода лавин: ближайшие дни трассу будут закрывать по ночам.
Посольство США в Душанбе безвозмездно передало Таджикистану тренировочный центр по контролю за оружием массового поражения.