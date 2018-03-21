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Солнце, цветы и президент: Ташкент празднует Навруз

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Тема:
Празднование Навруза-2018 (16)
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  • Празднование Навруза в Ташкенте
  • Празднование Навруза в Ташкенте
  • Празднование Навруза в Ташкенте
  • Празднование Навруза в Ташкенте
  • Празднование Навруза в Ташкенте
  • Празднование Навруза в Ташкенте
  • Празднование Навруза в Ташкенте
  • Празднование Навруза в Ташкенте
  • Празднование Навруза в Ташкенте
  • Празднование Навруза в Ташкенте
  • Празднование Навруза в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Погода в праздник порадовала узбекистанцев.

Основная сцена развернулась на площади национального выставочного комплекса "Узэкспоцентр"

В столице Узбекистана гулянья проходят на 21 площадке: для гостей выступают артисты и творческие коллективы, все желающие могут попробовать национальные угощения.

Самые яркие кадры с праздника смотрите в нашей фотоленте.

Тема:
Празднование Навруза-2018 (16)
Теги:
Навруз, Ташкент, Национальная культура, Праздничные и выходные дни



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