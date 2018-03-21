Солнце, цветы и президент: Ташкент празднует Навруз

Новый клип "Джинн" MC Doni (Достонбек Исламов) из Ферганы набрал 20 тысяч просмотров всего за несколько часов после публикации

Несколько перевозчиков из России хотели запустить полеты в Узбекистан, направление считается прибыльным, однако местные власти не разрешили увеличить количество рейсов уже участвующим в перелетах между странами компаниям