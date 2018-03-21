Красота и доброта: весенние наряды на Miss Union Fashion

Благотворительная акция для помощи людям с онкологическими заболеваниями с показом мод от именитых узбекских и зарубежных дизайнеров состоялась в галерее "Заркайнар" накануне

Организатор конкурса красоты Miss Union Fashion Гульнара Мухамедова рассказала Sputnik Узбекистан, чем ее модный показ отличается от других подобных проектов.

"У нас нет дефиле в купальниках, чтобы просто вышла красивая девушка и прошлась как кукла. У нас цель показать все богатство и разнообразие узбекской культуры, а также познакомить публику с культурой и традициями других стран", — подчеркнула Мухамедова.

© Foto: Из личного архива Гульнары Мухамедовой Организатор Miss Union: красота должна быть милосердной

В рамках проекта проходят и конкурс красоты, и показ мод, и творческие выступления. Кроме того, участники из Казахстана, Азербайджана и Грузии смогли познакомиться с культурой Узбекистана, с его традициями, в том числе и в индустрии моды.

Гостей праздника ждал не только показ мод, но и танцы, которые вкупе с превосходными и индивидуальными костюмами придавали событию атмосферу восточной сказки.