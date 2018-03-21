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Красота и доброта: весенние наряды на Miss Union Fashion

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  • Показ мод Miss Union Fashion — 2018 состоялся 20 марта в Ташкенте. Свои работы публике и жюри продемонстрировали молодые дизайнеры из Узбекистана и других стран СНГ.
  • На конкурсе Miss Union участницы традиционно демонстрируют не только красоту, но и интеллект, знакомят зрителей с культурой и традицией своей страны.
  • На конкурсе нет дефиле в купальниках, чтобы просто вышла красивая девушка и прошлась по подиуму. Цель - показать все богатство и разнообразие узбекской культуры, а также познакомить публику с культурой и традициями других стран.
  • В 2017 году конкурс проходил в Вене. Участница из Узбекистана Дильдора Джураева стала первой вице-мисс.
  • В конкурсе красоты Miss Union Fashion — 2018 приняли участие модели из Азии, Африки и Европы.
  • Весенние наряды на Miss Union Fashion
  • Основная цель конкурса — благотворительность для помощи людям с онкологическими заболеваниями.
  • Гостей праздника ждал не только показ мод, но и танцы, которые вкупе с превосходными и индивидуальными костюмами придавали событию атмосферу восточной сказки.
  • Дефиле проходит в нарядах от известных дизайнеров, а вот творческий номер должен знакомить зрителей с историей и культурой страны, которую представляет участница.
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Показ мод Miss Union Fashion — 2018 состоялся 20 марта в Ташкенте. Свои работы публике и жюри продемонстрировали молодые дизайнеры из Узбекистана и других стран СНГ.

Благотворительная акция для помощи людям с онкологическими заболеваниями с показом мод от именитых узбекских и зарубежных дизайнеров состоялась в галерее "Заркайнар" накануне

Организатор конкурса красоты Miss Union Fashion Гульнара Мухамедова рассказала Sputnik Узбекистан, чем ее модный показ отличается от других подобных проектов.

"У нас нет дефиле в купальниках, чтобы просто вышла красивая девушка и прошлась как кукла. У нас цель показать все богатство и разнообразие узбекской культуры, а также познакомить публику с культурой и традициями других стран", — подчеркнула Мухамедова.

Гульнара Мухамедова
© Foto: Из личного архива Гульнары Мухамедовой
Организатор Miss Union: красота должна быть милосердной
В рамках проекта проходят и конкурс красоты, и показ мод, и творческие выступления. Кроме того, участники из Казахстана, Азербайджана и Грузии смогли познакомиться с культурой Узбекистана, с его традициями, в том числе и в индустрии моды.

Гостей праздника ждал не только показ мод, но и танцы, которые вкупе с превосходными и индивидуальными костюмами придавали событию атмосферу восточной сказки.

Теги:
дизайнер, наряды, мода, показ мод, Miss Union Fashion, Грузия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан



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