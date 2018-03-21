Красота и доброта: весенние наряды на Miss Union Fashion

Организатор конкурса красоты Miss Union Fashion Гульнара Мухамедова рассказала Sputnik Узбекистан, чем ее модный показ отличается от других подобных проектов.
"У нас нет дефиле в купальниках, чтобы просто вышла красивая девушка и прошлась как кукла. У нас цель показать все богатство и разнообразие узбекской культуры, а также познакомить публику с культурой и традициями других стран", — подчеркнула Мухамедова.
Гостей праздника ждал не только показ мод, но и танцы, которые вкупе с превосходными и индивидуальными костюмами придавали событию атмосферу восточной сказки.