Площади, мосты и дворцы: чем восхищают туристов столицы разных уголков мира

Города, которые должен увидеть каждый хотя бы раз в жизни.
Источник: Sputnik Молдова.
Смотрите в В нашей фотоподборке - излюбленные места, которые с удовольствием фотографируют туристы и делятся снимками в Сети
Города, которые должен увидеть каждый хотя бы раз в жизни.
Источник: Sputnik Молдова.
Как в Узбекистане встретили Навруз, какие праздничные и не очень события были в мире, смотрите в подборке Sputnik Узбекистан
Смотрите в фотоленте, как проводили свой досуг люди, жившие в Советском Союзе
Благотворительная акция для помощи людям с онкологическими заболеваниями с показом мод от именитых узбекских и зарубежных дизайнеров состоялась в галерее "Заркайнар" накануне
Основная сцена развернулась на площади национального выставочного комплекса "Узэкспоцентр"
На ВДНХ в Москве отметили Навруз-2018: гости сравнили мастерство разных школ плова, сфотографировались за сумаляк и приобрели сувениры
Минивен Damas выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, два человека погибли на месте происшествия, еще девять были госпитализированы в больницу
По итогам конференции участники планируют принять Ташкентскую декларацию, в итоговом документе будет отражена роль самих афганцев и Генассамблеи ООН и Совета безопасности, а также отказ от любых форм терроризма
"Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.
В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.
Таджикистан удлинил маршруты для российских авиакомпаний в ответ на действия Москвы. В Минтрансе России рассказали, что стало причиной спора.
Российский эксперт выразил свой взгляд на будущее российско-азербайджанских отношений в контексте существующих в регионе реалий.
Некоторые функции белорусского президента могут быть переданы правительству и парламенту, заявил глава Беларуси Александр Лукашенко.
Госкомитет по репатриации Абхазии отмечает 25-летие. О том, как он создавался, и какая работа ведется сегодня – в материале Sputnik.
В парламенте Армении идут бурные обсуждения пакета законопроектов, связанных с грядущим расширением полномочий премьер-министра страны.
Ответные меры России на высылку Латвией дипломатов будут более жесткими: в Совфеде рассказали, чем Москва может ответить Риге.
Президент Литвы Даля Грибаускайте озвучила основные требования Вильнюса к Лондону в рамках Brexit.
Спустя несколько месяцев посол Молдовы в России Андрей Негуца вернулся в Москву: какие поручения получил дипломат в Кишиневе?
В Эстонии требуют "мощно" выступить в поддержку Великобритании и выслать из страны российских дипломатов.
Министр культуры Южной Осетии Жанна Засеева рассказала о том, как пройдет праздник культуры республики.
"Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.
В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.
Таджикистан удлинил маршруты для российских авиакомпаний в ответ на действия Москвы. В Минтрансе России рассказали, что стало причиной спора.