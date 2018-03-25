Площади, мосты и дворцы: чем восхищают туристов столицы разных уголков мира

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Московский Навруз: плов, танцы и ажиотаж На ВДНХ в Москве отметили Навруз-2018: гости сравнили мастерство разных школ плова, сфотографировались за сумаляк и приобрели сувениры 423

Два человека погибли в ДТП в Сурхандарьинской области Минивен Damas выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, два человека погибли на месте происшествия, еще девять были госпитализированы в больницу 160