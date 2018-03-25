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Площади, мосты и дворцы: чем восхищают туристов столицы разных уголков мира

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  • Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне.
  • Вид с набережной на пешеходную улицу в центре Барселоны
  • Ночной вид Триумфальную арку, Елисейские поля и бизнес-квартал La Défense в Париже.
  • Горожане и туристы на Красной площади в Москве. На дальнем плане - храм Василия Блаженного.
  • Вид на Бранденбургские ворота с улицы Унтер ден Линден в Берлине.
  • Вид на дворец Риал.
  • Памятник известному художнику начала XIX века Рембрандту (скульптор Рембрандтплейн) на площади Рембрандта в Амстердаме.
  • Ночной вид на парк аттракционов в Анкаре.
  • Амфитеатр Флавиев (Колизей) в Риме.
  • Королевский сад около Пражского града, вид на собор святого Вита в Праге.
© Sputnik/ Alex McNaughton
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне.

Смотрите в В нашей фотоподборке - излюбленные места, которые с удовольствием фотографируют туристы и делятся снимками в Сети

Города, которые должен увидеть каждый хотя бы раз в жизни.

Источник: Sputnik Молдова.




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  • Автомобили на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Это фиаско

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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Площади, мосты и дворцы: чем восхищают туристов столицы разных уголков мира
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