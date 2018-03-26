Сумаляк, плов и танцы: празднование Навруза в Москве

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Знаменитая Бауманка не планирует открывать филиал в Узбекистане Университет крайне тяжело относится к созданию филиалов, так как не может проконтролировать качество специалистов, которые выпускаются, а качество образования — важнейший приоритет учебного заведения 173

Быть или не быть: концерт Лепса в Ташкенте снова перенесен Для проведения концерта было заказано специальное оборудование, которого нет на территории Узбекистана, но на пути его следования по территории Казахстана возникли трудности с транзитом, объяснили организаторы мероприятия 113