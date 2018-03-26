17:46 26 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Сумаляк, плов и танцы: празднование Навруза в Москве

Получить короткую ссылку
134 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Параллельно с Наврузом на ВДНХ проходил фестиваль плова: под открытым небом в огромных казанах повара из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана соревновались в кулинарном мастерстве.
  • Ставка организаторов на стенды с национальными кухнями оправдалась — везде, где можно было попробовать национальную еду, образовались очереди.
  • Плов на всех стендах начали готовить в разное время.
  • Из еды можно было попробовать не только плов и сумаляк, но и шашлык, овощи и фрукты, специально привезенные из стран-участниц фестиваля
  • Посетители Фестиваля плова в рамках празднования Навруза в Москве
  • Порция плова на фестивале стоила 250 рублей.
  • На ВДНХ в Москве отметили Навруз-2018: гости сравнили мастерство разных школ плова, сфотографировались за сумаляк и приобрели сувениры.
  • Праздновать Навруз на ВДНХ собрались все тюрки Москвы и не только.
  • Основные мероприятия в честь Навруза проходили внутри павильона №75 на ВДНХ.
  • Концерт по случаю праздника открыли заслуженные артисты России, а после них начали выступать коллективы самодеятельности.
  • В этом году участники сделали ставку на еду, и у каждой страны получилось по два стенда: один с товарами и сувенирами, другой — с едой и кухней.
  • На узбекистанском стенде проходил конкурс: за фотографию с большим, в половину человеческого роста логотипом одной из финансовых компаний, занимающихся денежными переводами, давали баночку сумаляка или мешочек конфет.
  • Празднование Навруза в Москве
  • На главной сцене павильона №75 в гала-концерте выступили популярные исполнители и творческие коллективы
  • На стендах можно было приобрести национальные угощения и сувениры
  • Наврузу в этом году удалось вновь собрать москвичей и гостей столицы и объединить их на празднике.
  • Празднование Навруза в Москве
Sputnik
Параллельно с Наврузом на ВДНХ проходил фестиваль плова: под открытым небом в огромных казанах повара из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана соревновались в кулинарном мастерстве.

На ВДНХ в Москве отметили Навруз-2018. Гости попробовали плов и сумаляк, посмотрели гала-концерт с известными артистами и коллективами самодеятельности, а также приобрели товары стран — участниц фестиваля

Чем в этом году Москва порадовала столичных жителей и гостей праздника весеннего равноденствия, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
сумаляк, плов, Узбекистан, Россия



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Стакан на столе
    "Злостная дезинформация"

    Рассылку, предупреждающую о якобы плохом качестве питьевой воды и мяса в Восточном Казахстане, назвали попыткой ввести людей в заблуждение.

  • Сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Архивное фото
    Оборотень в погонах

    В Бишкеке задержан боец специального отряда быстрого реагирования ГУВД Чуйской области по подозрению в разбойном нападении на граждан Пакистана.

  • ЛЭП
    Без света

    Боевики радикального движения "Талибан" подорвали опору линии электропередачи на севере Афганистана, оставив Кабул без таджикского электричества.

  • Последствия сильного ветра в Гедабекском и Дашкесанском районах
    Разгул стихии

    Снесенные крыши, поваленные вековые деревья и рекламные щиты, оборванные линии электропередач - таковы последствия шквального ветра в Азербайджане.

  • Политический эксперт Семен Уралов
    Время перемен

    Политический эксперт рассказал о том, какие изменения необходимо провести в отношениях Беларуси и России.

  • Совещание по вопросам координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом
    Разыскивается вредитель

    По тысяче рублей за килограмм будут приниматься у населения Абхазии мраморные клопы для научных исследований в НИИ России.

  • Штаб военной базы ЮВО
    На страже порядка

    Подразделения военной полиции будут созданы на 102-ой российской военной базе в Армении. Зачем их формируют, и кто войдет в их состав?

  • Выдача видов на жительство и разрешений на временное проживание
    Слишком рискованно

    Полиция безопасности Латвии в ежегодном докладе объяснила, почему предлагала аннулировать или не выдавать виды на жительство иностранцам.

  • Терминал СПГ Independence в Клайпеде, 27 октября 2014 года
    Газ и политика

    Литва рассчитывает сотрудничать с США в поставках СПГ в Латвию и Эстонию. О чем договорились Минэнерго республики с Госдепом в Вашингтоне?

  • Военная техника США въезжает в Молдову
    Молдова в картинках

    Кого хотели напугать комиксом о столкновении США и России в Молдове, отпечатанным академией в Вест-Пойнте для американских военных?

  • Первое занятие Русский по субботам
    Правила русского

    В Таллиннском университете состоялось первое из трех занятий "Русский по субботам" для тех, кто хочет повторить правила русского языка перед Тотальным диктантом.

  • Цветы в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня»
    Кемеровский Беслан

    Пожар в торговом центре Кемерова, в результате которого погибли более 60-ти человек, в том числе дети, сравнили с трагедией в Беслане.

  • Стакан на столе
    "Злостная дезинформация"

    Рассылку, предупреждающую о якобы плохом качестве питьевой воды и мяса в Восточном Казахстане, назвали попыткой ввести людей в заблуждение.

  • Сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Архивное фото
    Оборотень в погонах

    В Бишкеке задержан боец специального отряда быстрого реагирования ГУВД Чуйской области по подозрению в разбойном нападении на граждан Пакистана.

  • ЛЭП
    Без света

    Боевики радикального движения "Талибан" подорвали опору линии электропередачи на севере Афганистана, оставив Кабул без таджикского электричества.

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

На ВДНХ в Москве отметили Навруз-2018: гости сравнили мастерство разных школ плова, сфотографировались за сумаляк и приобрели сувениры
Сумаляк, плов и танцы: празднование Навруза в Москве
Павел Буре пожелал успеха в развитии хоккея в Узбекистане
Павел Буре встретился с юным узбекским хоккеистом Салохиддином Азимовым
Конференция по Афганистану в Ташкенте
Конференция по Афганистану в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054