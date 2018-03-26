Сумаляк, плов и танцы: празднование Навруза в Москве

Чем в этом году Москва порадовала столичных жителей и гостей праздника весеннего равноденствия, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
На ВДНХ в Москве отметили Навруз-2018. Гости попробовали плов и сумаляк, посмотрели гала-концерт с известными артистами и коллективами самодеятельности, а также приобрели товары стран — участниц фестиваля
Чем в этом году Москва порадовала столичных жителей и гостей праздника весеннего равноденствия, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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Как в Узбекистане встретили Навруз, какие праздничные и не очень события были в мире, смотрите в подборке Sputnik Узбекистан
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Благотворительная акция для помощи людям с онкологическими заболеваниями с показом мод от именитых узбекских и зарубежных дизайнеров состоялась в галерее "Заркайнар" накануне
Университет крайне тяжело относится к созданию филиалов, так как не может проконтролировать качество специалистов, которые выпускаются, а качество образования — важнейший приоритет учебного заведения
Для проведения концерта было заказано специальное оборудование, которого нет на территории Узбекистана, но на пути его следования по территории Казахстана возникли трудности с транзитом, объяснили организаторы мероприятия
Житель Наманганской области уронил телефон в выгребную яму, на помощь он позвал соседа. Оба потеряли сознание, когда пытались вытащить телефон
Рассылку, предупреждающую о якобы плохом качестве питьевой воды и мяса в Восточном Казахстане, назвали попыткой ввести людей в заблуждение.
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В Таллиннском университете состоялось первое из трех занятий "Русский по субботам" для тех, кто хочет повторить правила русского языка перед Тотальным диктантом.
Пожар в торговом центре Кемерова, в результате которого погибли более 60-ти человек, в том числе дети, сравнили с трагедией в Беслане.
Рассылку, предупреждающую о якобы плохом качестве питьевой воды и мяса в Восточном Казахстане, назвали попыткой ввести людей в заблуждение.
В Бишкеке задержан боец специального отряда быстрого реагирования ГУВД Чуйской области по подозрению в разбойном нападении на граждан Пакистана.
Боевики радикального движения "Талибан" подорвали опору линии электропередачи на севере Афганистана, оставив Кабул без таджикского электричества.