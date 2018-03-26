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Дым и слезы: во время пожара в Кемерово погибли десятки человек

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  • Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар
  • Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
  • Сотрудник пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
  • Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
  • Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
  • На заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям связанном с пожаром в Кемерово. 25 марта 2018
  • Сотрудники пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
  • Родственница одного из пропавших без вести при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
  • Родственники одного из пропавших без вести при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
  • Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
  • Цветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар
© Sputnik/ Alexandr Kryazhev
Местные жители уже несут цветы и свечи к зданию торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово.

По последним данным, во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека, в числе которых не менее восьми детей, еще шестеро числятся пропавшими без вести

Кадры с места происшествия смотрите в фотоленте Sputnik.

Теги:
Кемерово, Пожар



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