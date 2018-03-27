Ради мира: международная конференция по Афганистану в Ташкенте

Международная конференция "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" проходит в Ташкенте 26-27 марта

По данным МИД Узбекистана, в работе форума принимают участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон.

Делегацию России представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, в конференции будут участвовать спецпредставители по Афганистану и Пакистану из Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Кадры с конференции смотрите в фотоленте Sputnik.