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Ради мира: международная конференция по Афганистану в Ташкенте

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Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (58)
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  • Министр иностранных дел РФ на конференции по Афганистану в Ташкенте
  • Конференция по Афганистану в Ташкенте
  • Участники конференции по Афганистану в Ташкенте
  • Конференция по Афганистану в Ташкенте
  • Телеоператоры во время съемки
  • Министр иностранных дел РФ на конференции по Афганистану в Ташкенте
  • Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, участвующего в международной конференции Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие.
  • Совместное фото участников конференции по Афганистану в Ташкенте
  • Президент Шавкат Мирзиёев 27 марта во Дворце международных форумов Узбекистан принял Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини.
  • Переговоры министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Киргизской Республики Э.Б.Абдылдаевым, Ташкент, 27 марта 2018
  • Выступление президента Шавката Мирзиёева на международной конференции по Афганистану
  • Флаги стран-участниц конференции по Афганистану в Ташкенте
  • Президент Республики Узбекистан принял заместителя государственного секретаря США
  • Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев
МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции по Афганистану в Ташкенте.

Международная конференция "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" проходит в Ташкенте 26-27 марта

По данным МИД Узбекистана, в работе форума принимают участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон.

Делегацию России представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, в конференции будут участвовать спецпредставители по Афганистану и Пакистану из Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Кадры с конференции смотрите в фотоленте Sputnik.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (58)
Теги:
Афганистан, Ташкент, Международный договор



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    Правосудие для всех

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил главе Госкомитета национальной безопасности довести до конца все резонансные коррупционные дела.

  • Аэропорт, архивное фото
    Неделя на раздумье

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Совместное фото участников конференции по Афганистану в Ташкенте
Ради мира: международная конференция по Афганистану в Ташкенте
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