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Весь мир с Кемерово: жители многих стран почтили память жертв пожара

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  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
  • Цветы в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня»
  • Цветы у посольства России в Будапеште, Венгрия
  • Люди несут цветы к посольству РФ в память о трагедии в Кемерове
  • Люди несут цветы к посольству РФ в память о трагедии в Кемерове
  • Цветы у Посольства РФ в Кишиневе
  • Цветы и игрушки у генконсульства в России в Алмате
  • Цветы у стен посольства РФ в Азербайджане в память по погибшим в Кемерово
  • Цветы и игрушки у Посольства РФ в Армении
  • Жители Абхазии зажгли свечи в память о жертвах пожара в Кемерово
  • Цветы у посольства России в Узбекистане
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Жители Симферополя возлагают цветы у мемориала на площади Ленина в память о погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.

В России объявлен общенациональный траур, жители разных стран приносят к российским посольствам цветы, свечи и мягкие игрушки в память о жертвах пожара в Кемерове

В Кемерове начались похороны опознанных жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня", проститься с погибшими пришли сотни горожан. В России объявлен национальный траур. Граждане многих стран не остались равнодушными к горю кемеровчан.

Родственница одного из пропавших без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
© Sputnik/ Alexandr Kryazhev
Дым и слезы: во время пожара в Кемерово погибли десятки человек
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Цветы, свечи и игрушки, слова сочувствия и солидарности оставляли у стен российских посольств жители Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Венгрии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Эстонии и других государств. Панихиду по жертвам пожара в Кемерове отслужили в Троицком соборе на набережной Бранли в Париже; посольства РФ в нескольких европейских столицах открыли книги соболезнований в связи с трагедией в Кемерове. 

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" случился 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших, в больницах остаются 14 пострадавших в результате пожара.

 

Теги:
Кемерово, Пожар



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Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
Весь мир с Кемерово: жители многих стран почтили память жертв пожара
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