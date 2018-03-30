Конференция по Афганистану, трагедия в Кемерово и другие кадры недели

Уходящая неделя запомнилась визитом президента Шавката Мирзиёева в Джизак и чудовищной трагедией в Кемерово, где заживо сгорели люди
Президент Узбекистана в конце рабочей недели отправился с официальным визитом в Джизакскую область.
В России объявлен общенациональный траур, жители разных стран приносят к российским посольствам цветы, свечи и мягкие игрушки в память о жертвах пожара в Кемерово
Международная конференция "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" проходит в Ташкенте 26-27 марта
По последним данным, во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека, в числе которых не менее восьми детей, еще шестеро числятся пропавшими без вести
Появится специальная комиссия, которая займется усовершенствованием постановления
Ранее Шавкат Мирзиёев поручил установить камеры видеонаблюдения в общественных местах, прежде всего в детских садах и школах
Российские компании проявили высокую заинтересованность в налаживании прямого сотрудничества с узбекскими предприятиями при условии наличия на складах в России растаможенной и готовой к поставке продукции
В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.
Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.
Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.
В бакинском районе проснулся 150-метровый грязевой вулкан, который извергался в последний раз десять лет назад.
Белорусские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в коробках с шоколадными конфетами, которые были отправлены из Франции жителю Минска.
Министр сельского хозяйства Абхазии рассказал, какой ущерб нанесет республике запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию агропродукции.
"Он остался спасать детей": 70-летний армянин рассказал о своих погибших при пожаре в Кемерове сыне и внуке.
Мэр Риги Нил Ушаков осадил депутата Вилниса Кирсиса, усомнившегося в искренности помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове.
Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
Когда состоится встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, рассказал глава МИД непризнанной республики.
В Госдуме решение Эстонии запретить въезд россиянам из "списка Магнитского" объяснили зависимостью Таллинна и отсутствием собственной внешней политики.
Депутатов в Южной Осетии будут выбирать по новому закону. Что изменилось, и почему парламент поддержал законопроект?
В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.
Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.
Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.