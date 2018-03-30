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Конференция по Афганистану, трагедия в Кемерово и другие кадры недели

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  • Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к стихийному мемориалу у торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где случился пожар и заживо сгорели дети и взрослые.
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  • Северный корейский лидер Ким Чен Унь пожимает руку китайскому президенту Си Цзиньпину, во время его неофициального визита в Пекин.
  • Сотрудник пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово.
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  • Турецкий актер Мурат Йылдырым принял участие в съемках узбекского триллера Scorpion. Он приехал с супругой — известной моделью. Гостям очень понравилось в Узбекистане, особенно в Бухаре
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  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрел многоквартирные дома, строящиеся на улице Мустакиллик в Джизаке, а также побывал в селе Манас Дустликского района.
© Sputnik/ Vitaliy Timkiv
Многоцелевой истребитель Су-30СМ на соревнованиях в рамках Международного конкурса "Авиадартс-2018" в Краснодарском крае (вид из окна)

Уходящая неделя запомнилась визитом президента Шавката Мирзиёева в Джизак и чудовищной трагедией в Кемерово, где заживо сгорели люди

Теги:
Конференция, Афганистан, Россия, Узбекистан



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