Джизакский вояж Мирзиёева: экспорт хлопка и видеокамеры в школах

Первым делом Шавкат Мирзиёв заглянул в общество с ограниченной ответственностью "Зарбдор текстил", которое поручил построить в прошлом году.
"Моя самая большая цель — обеспечить людей работой, источником дохода. Отныне будем меньше экспортировать хлопок за рубеж, перерабатывать его в нашей стране и производить продукцию с добавленной стоимостью", — заявил узбекский лидер.
Затем глава государства отправился на встречу с жителями махалли Заргарлик города Джизака, где сообщил, что имеет большие планы по развитию региона.
Как прошел вояж президента по Джизаку, смотрите в нашей фотоленте.