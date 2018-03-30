Джизакский вояж Мирзиёева: экспорт хлопка и видеокамеры в школах

Президент Узбекистана в конце рабочей недели отправился с официальным визитом в Джизакскую область.

Первым делом Шавкат Мирзиёв заглянул в общество с ограниченной ответственностью "Зарбдор текстил", которое поручил построить в прошлом году.

"Моя самая большая цель — обеспечить людей работой, источником дохода. Отныне будем меньше экспортировать хлопок за рубеж, перерабатывать его в нашей стране и производить продукцию с добавленной стоимостью", — заявил узбекский лидер.

Затем глава государства отправился на встречу с жителями махалли Заргарлик города Джизака, где сообщил, что имеет большие планы по развитию региона.

Как прошел вояж президента по Джизаку, смотрите в нашей фотоленте.