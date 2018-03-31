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Эмблема ЧМ-2018 на рисовом зернышке и караван в игольном ушке

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  • Новосибирский мастер-микроминиатюрист Владимир Анискин
  • Микроминиатюра сибирского художника Владимира Анискина
  • Новосибирский мастер-микроминиатюрист Владимир Анискин с копией медали Олимпиады Сочи-2014 диаметром 2 мм на срезе кедрового орешка
  • Работа художника-миниатюриста Владимира Анискина, фигурки мультипликационных персонажей крокодила Гены и Чебурашки на половинке макового семени
  • Копия медали Олимпиады Сочи-2014, которую изготовил новосибирский мастер-микроминиатюрист Владимир Анискин
  • Работа художника-микроминиатюриста Владимира Анискина, самая маленькая в мире книга Русский левша, с размером страниц 70 на 90 микрометров, размещенная на срезе макового зерна
  • Работа художника-миниатюриста Владимира Анискина, изображение собак Белки и Стрелки, побывавших в космосе, на половинке яблочного семени
  • Микроминиатюра сибирского художника Владимира Анискина
  • Микроминиатюра сибирского художника Владимира Анискина
  • Микроминиатюра Портрет Королева художника Владимира Анискина
  • Макеты космических челноков Буран на зернышке карликовой пшеницы, созданные Владимиром Анискиным
  • Эмблема чемпионата мира по футболу 2018 года на срезе рисового зернышка, сделанная микроминиатюристом Владимиром Анискиным /
© Sputnik/ Alexandr Kryazhev
Новосибирский мастер-микроминиатюрист, кандидат физико-математических наук, сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Владимир Анискин за своим рабочим место у себя дома. В.Анискин изготовил копию олимпийской медали диаметром 2 мм и положил ее на срез кедрового орешка, на котором изобразил 3 олимпийских талисмана.

Известный микроминиатюрист Владимир Анискин, которого называют "сибирским Левшой", создает шедевры, которые невооруженным глазом разглядеть почти невозможно - в высоту они не больше трех миллиметров

Караван верблюдов, шествующий по внутреннему ободку игольного ушка, Чебурашка и Крокодил Гена, сделанные на срезе макового зернышка, а также эмблема предстоящего Чемпионата мира по футболу на срезе рисового зернышка — вот далеко не полный список работ мастер.

Владимир Анискин, кандидат физико-математических наук, живет в Новосибирске, работает в Институте теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН и создает свои уникальные работы вручную с 1998 года.

Микроминиатюра — это редкое направление в изобразительном искусстве, работы в котором изготавливаются, как правило, под микроскопом.

Смотрите в фотоленте, как выглядят удивительные миниатюры.




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    Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.

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Эмблема чемпионата мира по футболу 2018 года на срезе рисового зернышка, сделанная микроминиатюристом Владимиром Анискиным /
Эмблема ЧМ-2018 на рисовом зернышке и караван в игольном ушке
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