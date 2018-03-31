Эмблема ЧМ-2018 на рисовом зернышке и караван в игольном ушке

Известный микроминиатюрист Владимир Анискин, которого называют "сибирским Левшой", создает шедевры, которые невооруженным глазом разглядеть почти невозможно - в высоту они не больше трех миллиметров

Караван верблюдов, шествующий по внутреннему ободку игольного ушка, Чебурашка и Крокодил Гена, сделанные на срезе макового зернышка, а также эмблема предстоящего Чемпионата мира по футболу на срезе рисового зернышка — вот далеко не полный список работ мастер.

Владимир Анискин, кандидат физико-математических наук, живет в Новосибирске, работает в Институте теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН и создает свои уникальные работы вручную с 1998 года.

Микроминиатюра — это редкое направление в изобразительном искусстве, работы в котором изготавливаются, как правило, под микроскопом.

Смотрите в фотоленте, как выглядят удивительные миниатюры.