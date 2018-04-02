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Байкеры открыли сезон в Узбекистане благотворительным шоу

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  • В столичном развлекательном комплексе NEXT прошла благотворительная акция к открытию мотосезона
  • Гостями этого события стали воспитанники детских домов и ребята из малообеспеченных семей
  • В мероприятии участвовали более 200 байкеров со всех городов Узбекистана, а также из Кыргызстана и Казахстана
  • Байкеры открыли сезон в Узбекистане благотворительным шоу
  • На открытии мотосезона выступили воспитанники детского дома №15 Букинского района, среди них были участницы проекта Ты супер! Танцы Анастасия Молокова, Дурдона Иргашева и Моника Додарбекова
  • Гости мероприятия могли не только поближе рассмотреть разномастную технику и полюбоваться экстравагантной экипировкой байкеров
  • Группа Крылья Оригами своим горячим выступлением не дала зрителям замерзнуть
  • Уже около десяти лет мы пытаемся как-то переломить негативное отношение и преодолеть стереотипы о байкерах в обществе. Во многом нам это удается, но менталитет пока что берет свое. Когда мы начали такие акции проводить, люди увидели, что мы не страшные бандиты, - сказал президент ташкентского мотоклуба Стальные скорпионы Михаил Федорахин (Mr.Mishel)
  • Организаторы вручили подарки детям из малообеспеченных семей и воспитанникам детдомов
  • Несмотря на холодную погоду многие жители пришли с детьми
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В столичном развлекательном комплексе NEXT прошла благотворительная акция к открытию мотосезона

Мотоциклисты исполнили ряд эффектных трюков, а публику развлекали детские коллективы с национальными танцами

Среди гостей шоу оказались и три участницы конкурса "Ты супер! Танцы". Девочкам праздник понравился, и в следующий раз они намерены вновь посетить шоу и покорить зрителей своими номерами.

Теги:
фотолента, байкеры, Узбекистан



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