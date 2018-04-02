Байкеры открыли сезон в Узбекистане благотворительным шоу

Среди гостей шоу оказались и три участницы конкурса "Ты супер! Танцы". Девочкам праздник понравился, и в следующий раз они намерены вновь посетить шоу и покорить зрителей своими номерами.
Мотоциклисты исполнили ряд эффектных трюков, а публику развлекали детские коллективы с национальными танцами
Среди гостей шоу оказались и три участницы конкурса "Ты супер! Танцы". Девочкам праздник понравился, и в следующий раз они намерены вновь посетить шоу и покорить зрителей своими номерами.
Известный микроминиатюрист Владимир Анискин, которого называют "сибирским Левшой", создает шедевры, которые невооруженным глазом разглядеть почти невозможно — в высоту они не больше трех миллиметров
Уходящая неделя запомнилась визитом президента Шавката Мирзиёева в Джизак и чудовищной трагедией в Кемерово, где заживо сгорели люди
Президент Узбекистана в конце рабочей недели отправился с официальным визитом в Джизакскую область.
В России объявлен общенациональный траур, жители разных стран приносят к российским посольствам цветы, свечи и мягкие игрушки в память о жертвах пожара в Кемерово
Министерство займется проведением единой научно-технической политики в сфере, внедрением энергоэффективных и энергосберегающих инновационных проектов и решений
Глава государства поручил создать организационный комитет для подготовки к празднованию 90-летия писателя в Узбекистане
За последнее время сотрудниками ММЦ было найдено 52 патента, 24 паспорта, 19 СНИЛС и 264 других документа, теперь разыскать пропажу можно, написав сообщение в Facebook
Президент международного фонда защиты свободы слова назвала обыски в редакциях Ratel.kz и Forbes Kazakhstan нарушением Конституции Казахстана.
Забастовка водителей маршруток, требующих повысить тариф на проезд, парализовала Бишкек. Какие меры предпринимает мэрия?
Минтранс России не получал подтверждения визита таджикской делегации для решения вопросов авиасообщения, о котором заявляли в Душанбе.
Компании более чем из 15 стран примут участие в 25-й Международной выставке Caspian Oil & Gas, где представят самые современные технологии нефтедобычи.
Посол России в Беларуси рассказал о состоянии товарооборота между союзными государствами и призвал объединиться для выхода на внешние рынки.
Почему и на какой срок Абхазия запретила ввоз продукции растительного происхождения из соседней Грузии.
Почему использование китайских раколовок привело к сокращению числа раков в озере Сиван, и что необходимо предпринять для их сохранения?
Латвийский юрист рассказала, что возможности отстаивать образование на русском языке в Латвии есть, но этому мешает страх репрессий.
Посольство Литвы в России организует консульскую миссию с 22 по 24 мая в Красноярске, где дипломаты примут граждан балтийской республики.
Делегация Европарламента и ПАСЕ едет в Молдову с проверкой: чиновники хотят удостовериться, как в республике расходуются выделенные ЕС средства.
Бывший вице-мэр Таллинна рассказал, что главы балтийских республик ездят в Вашингтон за ценными указаниями, как в советское время ездили в Москву.
Как водружали флаг Южной Осетии на Северном полюсе, рассказали участники полярной экспедиции.
Президент международного фонда защиты свободы слова назвала обыски в редакциях Ratel.kz и Forbes Kazakhstan нарушением Конституции Казахстана.
Забастовка водителей маршруток, требующих повысить тариф на проезд, парализовала Бишкек. Какие меры предпринимает мэрия?
Минтранс России не получал подтверждения визита таджикской делегации для решения вопросов авиасообщения, о котором заявляли в Душанбе.