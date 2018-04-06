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Новый транспорт в Ташкенте: запуск Яндекс.такси и открытие вокзала

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  • Манифестация железнодорожников и студентов возле Восточного вокзала в Париже. 3 апреля 2018 года был дан старт всеобщей забастовке французских железнодорожников из-за недовольства планами правительства упразднить особый статус работников железной дороги и лишить их ряда льгот.
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  • В Ташкенте после масштабной реконструкции запустили в эксплуатацию Южный вокзал. При этом вокзал рассчитан на ежедневное обслуживание 11 тысяч пассажиров и 17 поездов.
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  • Подписание соглашений на заседании РАТС ШОС в Ташкенте.
  • В ближайшее время один из крупнейших российских агрегаторов служб такси от компании Яндекс начнет работу в Узбекистане. Минимальная стоимость поездки по Ташкенту составит две тысячи сумов за три километра.
  • Поедая фрукты и выплевывая семена, козы помогают в процессе производства Арганового масла в Эс-Сувейре на юго-западе Марокко.
  • В Бухаре первого апреля прошел грандиозный фестиваль Насреддин Афанди и Шарк таомлари.Празднование Дня смеха было масштабным: звучала музыка, выступали артисты, торговали ремесленники.
© Sputnik/ Irina Kalashnikova
Манифестация железнодорожников и студентов возле Восточного вокзала в Париже. 3 апреля 2018 года был дан старт всеобщей забастовке французских железнодорожников из-за недовольства планами правительства упразднить особый статус работников железной дороги и лишить их ряда льгот.

Самые яркие события недели смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан

На минувшей неделе в Ташкенте состоялось долгожданное открытие "Южного" вокзала, в Санкт-Петербурге закрыли посольство США, а российская компания Яндекс открывает сервис такси в Узбекистане.

Теги:
фотолента, Южный вокзал, Санкт-Петербург, Ташкент, Узбекистан



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  • Жених и невеста на свадьбе. Архивное фото
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    Ведущий праздников рассказал, какие торжества устраивают кыргызстанские чиновники, и назвал это плохим примером для простых граждан.

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