Новый транспорт в Ташкенте: запуск Яндекс.такси и открытие вокзала

Первая неделя апреля была богата на нововведения и открытия. Существенно пересмотрена структура внешнеполитического ведомства Узбекистана, после реконструкции открылся Южный вокзал Ташкента, а к предстоящим вступительным экзаменам разработали новые требования и условия. Чем запомнились минувшие семь дней, читайте в обзоре Sputnik.

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