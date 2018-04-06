Новый транспорт в Ташкенте: запуск Яндекс.такси и открытие вокзала

На минувшей неделе в Ташкенте состоялось долгожданное открытие "Южного" вокзала, в Санкт-Петербурге закрыли посольство США, а российская компания Яндекс открывает сервис такси в Узбекистане.
Самые яркие события недели смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан
На минувшей неделе в Ташкенте состоялось долгожданное открытие "Южного" вокзала, в Санкт-Петербурге закрыли посольство США, а российская компания Яндекс открывает сервис такси в Узбекистане.
В Ташкенте после масштабной реконструкции запустили в эксплуатацию Южный вокзал, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан с места события
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Первая неделя апреля была богата на нововведения и открытия. Существенно пересмотрена структура внешнеполитического ведомства Узбекистана, после реконструкции открылся Южный вокзал Ташкента, а к предстоящим вступительным экзаменам разработали новые требования и условия. Чем запомнились минувшие семь дней, читайте в обзоре Sputnik.
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В Республиканском центре развития здравоохранения Казахстана рассказали, сколько иностранцев приезжают в республику на лечение.
Ведущий праздников рассказал, какие торжества устраивают кыргызстанские чиновники, и назвал это плохим примером для простых граждан.
Мало кто знает, что в университетах Москвы преподают и учат таджикский язык. Sputnik Таджикистан посетил открытый урок в МГЛУ.