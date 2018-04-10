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Блеск и нищета красивейших городов Европы

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К неудовольствию местных жителей беженцы из Афганистана облюбовали для жизни пространство под мостом над каналом Святого Мартина в Париже.

Большинство городов Европы известны туристам благодаря прекрасной архитектуре, достопримечательностям, однако с определенных ракурсов многие столицы выглядят малопривлекательно

Главными проблемами многих мегаполисов остаются большое количество бездомных и мигрантов, сложная экологическая ситуация. Кроме того, акции протеста и природные катаклизмы способны сделать любой город небезопасным для туристов.

Теги:
Европа, Нелегальные мигранты, Архитектура, Погодные аномалии



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