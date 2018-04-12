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Нам бы в небо: как отметили День космонавтики в Ташкенте

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  • 12 апреля Российский центр науки и культуры в Ташкенте провел памятную акцию у монумента первому космонавту Земли, Герою Советского Союза Юрию Гагарину, приуроченную ко Дню космонавтики.
  • Аэрокосмические модели на выставке ко Дню космонавтики в Ташкенте
  • Дети танцуют на празднике в честь Дня космонавтики
  • Детский ансамбль исполнил русские народные танцы в День космонавтики в Ташкенте
  • Стенд на аэрокосмическую тему в День космонавтики
  • Ветераны на праздновании Дня космонавтики в Ташкенте
  • 12 апреля Российский центр науки и культуры в Ташкенте провел памятную акцию у монумента первому космонавту Земли, Герою Советского Союза Юрию Гагарину, приуроченную ко Дню космонавтики.
  • Владимир Тюрденев, дипломат
  • 12 апреля, Ташкент
  • 12 апреля Российский центр науки и культуры в Ташкенте провел памятную акцию у монумента первому космонавту Земли, Герою Советского Союза Юрию Гагарину, приуроченную ко Дню космонавтики.
  • Памятник Юрию Гагарину в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
12 апреля Российский центр науки и культуры в Ташкенте провел памятную акцию у монумента первому космонавту Земли, Герою Советского Союза Юрию Гагарину, приуроченную ко Дню космонавтики.

В столице Узбекистана 12 апреля отпраздновали очередную годовщину первого полета человека в космос. Мероприятие прошло у памятника Юрию Гагарину.

В солнечный апрельский день вспомнить о великом событии и почтить память первого космонавта Земли пришли сотни гостей, в прямом смысле от мала до велика. Тут были и школьники с алыми гвоздиками, и взрослые, причем не только те, кто имеет отношение к авиации или космонавтике, но и обычные горожане. Гостями праздника стали и ветераны.

Любознательные посетители могли ознакомиться с тематическими стендами, на которых были представлены аэрокосмические модели или просто интересные работы в тему праздника.

"Состав гостей, который представлен людьми совершенно разных поколений, в очередной раз доказывает, что этот день для всех нас имеет огромное значение", — подчеркнул в своей речи посол Российской Федерации в Узбекистане Владимир Тюрденев.

Перед собравшимися выступили детские танцевальные коллективы, исполнившие национальные и русские народные танцы.

Яркие моменты праздника смотрите в нашей фотоленте.

Теги:
Владимир Тюрденев, Ташкент, Праздничные и выходные дни



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