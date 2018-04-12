Нам бы в небо: как отметили День космонавтики в Ташкенте

В солнечный апрельский день вспомнить о великом событии и почтить память первого космонавта Земли пришли сотни гостей, в прямом смысле от мала до велика. Тут были и школьники с алыми гвоздиками, и взрослые, причем не только те, кто имеет отношение к авиации или космонавтике, но и обычные горожане. Гостями праздника стали и ветераны.

Любознательные посетители могли ознакомиться с тематическими стендами, на которых были представлены аэрокосмические модели или просто интересные работы в тему праздника.

"Состав гостей, который представлен людьми совершенно разных поколений, в очередной раз доказывает, что этот день для всех нас имеет огромное значение", — подчеркнул в своей речи посол Российской Федерации в Узбекистане Владимир Тюрденев.

Перед собравшимися выступили детские танцевальные коллективы, исполнившие национальные и русские народные танцы.

Яркие моменты праздника смотрите в нашей фотоленте.