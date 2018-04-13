Тяга к знаниям: в Душанбе открылась выставка российского образования

В Таджикском аграрном университете в Душанбе 12-14 апреля пройдет Седьмая Международная выставка-ярмарка "Российское образование: Душанбе-2018".
Все желающие могут ознакомиться с образовательными программами, которые предлагают российские университеты.
Специальности и направления самые разнообразные, поэтому каждый старшеклассник сможет выбрать образование по душе.
Участникам выставки представится уникальная возможность общения в формате диалога с представителями образовательных организаций России (университетов, институтов, учебных академий, колледжей). Посетители смогут получить профессиональные консультации относительно необходимого пакета документов и процедуры организации набора студентов из Таджикистана.