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Тяга к знаниям: в Душанбе открылась выставка российского образования

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  • В столице Таджикистана открылась седьмая по счету Международная выставка-ярмарка Российское образование: Душанбе-2018
  • На образовательной выставке представлены 30 вузов из разных городов России
  • На выставочных стендах представлены не только столичные вузы, но и крупные региональные учебные заведения
  • Старшеклассники знакомятся с брошюрами вузов, задают вопросы представителям университетов
  • Возле каждой стойки можно найти подробную информацию о факультетах, количестве бюджетных мест, списке экзаменов и проходных баллах
  • Помимо российских университетов также представлены филиалы авторитетных вузов, открытые в Таджикистане, — МГУ, МЭИ, МИСИС и другие
  • Спектр предлагаемых направлений учебы чрезвычайно широк: от привычных экономистов и юристов до специалистов аэрокосмической отрасли и биотехнологов
  • Основные организаторы выставки — это Министерство образования и науки Таджикистана и представительство Россотрудничества в республике
  • Целью выставки-ярмарки является ознакомление выпускников школ и вузов Таджикистана с направлениями и условиями обучения в России
  • Будущие студенты интересуются не только специализациями, но и условиями проживания и досуга
  • После этого образовательная выставка откроется в Худжанде, Бохтаре и Кулябе
© Sputnik / Амир Исаев
В столице Таджикистана открылась седьмая по счету Международная выставка-ярмарка "Российское образование: Душанбе-2018".

В Душанбе открылась Седьмая Международная выставка-ярмарка "Российское образование: Душанбе-2018"

В Таджикском аграрном университете в Душанбе 12-14 апреля пройдет Седьмая Международная выставка-ярмарка "Российское образование: Душанбе-2018".

Все желающие могут ознакомиться с образовательными программами, которые предлагают российские университеты.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Всего в Душанбе приехали 35 представителей ведущих вузов. 

Специальности и направления самые разнообразные, поэтому каждый старшеклассник сможет выбрать образование по душе.

Участникам выставки представится уникальная возможность общения в формате диалога с представителями образовательных организаций России (университетов, институтов, учебных академий, колледжей). Посетители смогут получить профессиональные консультации относительно необходимого пакета документов и процедуры организации набора студентов из Таджикистана.

Теги:
Образование, Таджикистан, Россия



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