Алиев - президент, деревня Темура, Сирия под огнем и шахматы

Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей традиционной итоговой фотоленте.
В столице Таджикистана открылась Седьмая Международная выставка-ярмарка "Российское образование: Душанбе-2018".
В столице Узбекистана 12 апреля отпраздновали очередную годовщину первого полета человека в космос. Мероприятие прошло у памятника Юрию Гагарину.
Большинство городов Европы известны туристам благодаря прекрасной архитектуре, достопримечательностям, однако с определенных ракурсов многие столицы выглядят малопривлекательно
Самые яркие события недели смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан
Узбекистан в четвертый раз принял участие в международно акции "Тотальный диктант". Проверить свои знания по русскому языку вызвались более 260 человек, написавшие диктант в Ташкенте и Намангане.
Ожидается, что южнокорейская делегация будет принята президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
Военнослужащие республики будут участвовать во всех семи видах военно-прикладных видов спорта, соревнования по которым пройдут с апреля по октябрь
В столице Казахстана безработный мужчина нашел в мусорном баке ювелирные украшения на 7,5 тысяч долларов.
Мэрия Бишкека решает вопрос о переносе Ошского рынка, на котором третий раз за год произошел пожар, за пределы города.
Вертолет президента Таджикистана Эмомали Рахмона "заблудился" в тумане во время полета в Пенджикент на празднование Навруза.
В Азербайджане началось строительство автодороги от столицы республики до границы с Россией. Почему возникла необходимость в новой трассе?
Куда захотел спрятаться президент Беларуси Александр Лукашенко, чтобы не видеть выступление мужской олимпийской сборной по биатлону?
"За чистую Абхазию": в каких городах республики в ближайшие дни пройдут субботники и кто примет в них участие.
Политолог прокомментировал выход доклада Freedom House и то, какое значение имеет попадание в него Армении.
Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.
Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.
Авария с участием полицейской машины произошла в пятницу в Кишиневе, фотографии в открытый доступ выложили пользователи соцсетей.
В Эстонии начинает действовать летний скоростной режим – где и с какой скоростью смогут теперь ездить местные автомобилисты?
Президент Южной Осетии не намерен приобретать никакую недвижимость, пока в республике не будет полностью решена жилищная проблема.
В столице Казахстана безработный мужчина нашел в мусорном баке ювелирные украшения на 7,5 тысяч долларов.
Мэрия Бишкека решает вопрос о переносе Ошского рынка, на котором третий раз за год произошел пожар, за пределы города.
Вертолет президента Таджикистана Эмомали Рахмона "заблудился" в тумане во время полета в Пенджикент на празднование Навруза.