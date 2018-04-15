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Алиев - президент, деревня Темура, Сирия под огнем и шахматы

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Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей традиционной итоговой фотоленте.

Теги:
Ильхам Алиев, Шавкат Мирзиёев, Азербайджан, Сирия, Узбекистан



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