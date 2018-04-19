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Прикоснуться к роскоши: мебель из отеля Ritz в Париже продадут на аукционе

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  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Масштабный аукцион отеля Ritz в Париже в доме Artcurial
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Масштабный аукцион отеля Ritz в Париже
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
© REUTERS / Charles Platiau
Парижский Hotel Ritz выставил на аукцион мебель и предметы интерьера - например, обстановку сьюта Виндзоров.
Знаменитый своим отречением от британского престола король Эдуард VIII, впоследствии получивший титул герцога Виндзорского, останавливался в люксовом номере отеля вместе со своей супругой Уоллис Симпсон.

Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера. Это та самая обстановка, которая на протяжении его 120-летней истории окружала знаменитых гостей фешенебельного отеля.

Аукцион будет проходить пять дней, 17-21 апреля, так как предметов выставлено очень много — около десяти тысяч диванов, стульев, ванных комнат, люстр, ваз, посуды, картин, канделябров, зеркал, постельного белья и прочего, и прочего. При закрытии Hotel Ritz на реновацию в 2012-м все вещи были бережно упакованы и хранились на складе в ожидании возвращения на свои законные места. Однако не всем нашлось место в обновленном под руководством дизайнера Тьерри Депона отеле. И теперь обычные люди могут прикоснуться к роскоши и купить, например, гостиничную вешалку за 100-150 евро. 

Проданное с аукциона письмо погибшего пассажира Титаника
© REUTERS / Henry Aldridge & Son/Handout
Письмо пассажира "Титаника" продали в Великобритании за $166 тысяч
Однако главными лотами станут позолоченная кровать, на которой отдыхала Одри Хепберн в фильме "Любовь после полудня", салонные диваны Марселя Пруста и барные стулья Эрнеста Хемингуэя.

Хемингуэй писал, что, когда он задумывается о жизни в раю, воображение переносит его в Ritz. В бар фешенебельного отеля (который теперь носит его имя) Хемингуэя привел Фрэнсис Скотт Фицджеральд, и писатель там разве что не ночевал.

Мировые звезды кино, моды, литературы, члены королевской семьи называли отель Ritz в Париже домом. Здесь останавливались в разное время такие знаменитости, как Эдуард VII, Марсель Пруст, Чарли Чаплин, Грета Гарбо, Марлен Дитрих, а Коко Шанель провела в отеле последние 30 лет своей жизни.

В отеле Ritz останавливалась и принцесса Диана. Именно там она провела последние часы жизни перед  автокатастрофой в тоннеле под мостом Альма, где она погибла вместе со своим возлюбленным Доди аль-Файедом — сыном владельца отеля Мохаммеда.

Швейцарец Сезар Риц открыл отель в 1898 году на Вандомской площади в Париже. В 2011 году его нынешний владелец Мохаммед аль-Файед решился на масштабную реновацию стоимостью 400 миллионов долларов, после того как устаревший отель не смог подтвердить категорию "5 звезд". Отель снова открылся два года назад.

Торги пройдут 17-21 апреля в аукционном доме Artcurial в Париже, который располагается в особняке Марселя Дассо на Елисейских полях.

Теги:
отель, мебель, Париж



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    Почему в Таджикистане необходимо переломить ситуацию, когда доходы от экспорта рабочей силы, предпочтительнее развития собственной экономики?

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Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
Прикоснуться к роскоши: мебель из отеля Ritz в Париже продадут на аукционе
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