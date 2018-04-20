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Да будет газ: как открывали Кандымский ГПК

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  • Въезд на территорию Кандымского газоперерабатывающего комплекса
  • Производственные территории Кандымского ГПК
  • Компания Лукойл в четверг ввела в эксплуатацию Кандымский газоперерабатывающий комплекс, расположенный в Бухарской области
  • Послы ряда государств на церемонии запуска Кандымского ГПК
  • Производственные объекты на территории Кандымского ГПК
  • Мирзиёев поздравил Узбекистан с запуском Кандымского чуда
  • Открытие Кандымского ГПЗ
  • Макет Кандымского газоперерабатывающего комплекса
  • Территория Кандымского газоперерабатывающего комплекса
  • Административное здание Кандымского газоперерабатывающего комплекса
  • Шавкат Мирзиёев и члены делегаций рассматривают макет Кандымского ГПК
  • Кандымский газоперерабатывающий комплекс
  • Команда строителей на фоне макета Кандымского ГПК
Въезд на территорию Кандымского газоперерабатывающего комплекса

Компания "Лукойл" в четверг, 19 апреля, ввела в эксплуатацию Кандымский газоперерабатывающий комплекс, расположенный в Бухарской области Узбекистана

Строители комплекса — консорциум компаний во главе с южнокорейской Hyundai Engineering — завершили все работы с опережением первоначального графика на восемь месяцев.

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© Sputnik . Рамиз Бахтияров
"Голубая" мечта: Шавкат Мирзиёев поздравил Узбекистан с чудом
Общая стоимость проекта превысила 3,4 миллиарда долларов.

Кандымский ГПК — крупнейший инвестиционный проект "Лукойла" в Узбекистане. Его реализация позволит создать более двух тысяч рабочих мест, на пике строительства здесь было задействовано около 10 тысяч работников. При этом, для сравнения, всего в различных структурах российской компании в Узбекистане работает около трех тысяч человек.

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Теги:
Кандымский газоперерабатывающий комплекс, Лукойл, Бухарская область, Узбекистан, Россия, Экономика, бизнес и финансы



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Производственные объекты на территории Кандымского ГПК
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