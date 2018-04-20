Да будет газ: как открывали Кандымский ГПК

Строители комплекса — консорциум компаний во главе с южнокорейской Hyundai Engineering — завершили все работы с опережением первоначального графика на восемь месяцев.

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Общая стоимость проекта превысила 3,4 миллиарда долларов.

Кандымский ГПК — крупнейший инвестиционный проект "Лукойла" в Узбекистане. Его реализация позволит создать более двух тысяч рабочих мест, на пике строительства здесь было задействовано около 10 тысяч работников. При этом, для сравнения, всего в различных структурах российской компании в Узбекистане работает около трех тысяч человек.