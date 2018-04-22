"Копейка" мade in Russia, или Как выглядела автомобильная мечта мужчин в СССР

В апреле исполнилось 48 лет с того момента, как с конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль ВАЗ-2101

Сначала ВАЗ-2101 называли "единичка", а уже в конце 1980-х годов, когда модель перестала считаться престижной, — "копейка".

В 1970 году 19 апреля на Волжском автомобильном заводе был собран первый ВАЗ-2101.

В фотоленте собраны интересные факты биографии модели, которая в 1970-е стала символом отечественного автопрома нового поколения.

Сегодня ВАЗ 2101 все чаще становится арт-объектом. Однако не только на выставках сегодня можно увидеть "копейку". Ее можно увидеть на многочисленных ретро-пробегах, которые устраивают любители старых авто.

Источник — Sputnik Беларусь.