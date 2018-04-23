Старт Кандыма, турнир по курашу и знойные красавицы — фото недели

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в воскресном интервью телеканалу SVT признал структурные проблемы Совета Безопасности и заявил о возвращении холодной войны. При этом генсек ООН отметил, что нынешняя ситуация значительно отличается от той, которая была во времена СССР

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