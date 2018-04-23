Старт Кандыма, турнир по курашу и знойные красавицы — фото недели

Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей традиционной итоговой фотоленте
В апреле исполнилось 48 лет с того момента, как с конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль ВАЗ-2101
Компания "Лукойл" в четверг, 19 апреля, ввела в эксплуатацию Кандымский газоперерабатывающий комплекс, расположенный в Бухарской области Узбекистана
Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера. Это та самая обстановка, которая на протяжении его 120-летней истории окружала знаменитых гостей фешенебельного отеля.
В Москве назвали лауреатов двадцать четвертой церемонии вручения театральной премии "Золотая маска"
Цена выросла с 900 сумов до 1200, пользователей соцсетей волнует вопрос сдачи с крупных купюр
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в воскресном интервью телеканалу SVT признал структурные проблемы Совета Безопасности и заявил о возвращении холодной войны. При этом генсек ООН отметил, что нынешняя ситуация значительно отличается от той, которая была во времена СССР
Аттракцион будет работать постоянно, высота полета — около 100 метров, он длится 30 минут
Гуманитарная помощь от Казахстана на полмиллиона долларов передана беженцам рохинджа, временно размещенным в Бангладеш.
В Санкт-Петербурге арестованы двое кыргызстанцев, пытавшихся уехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористической организации "Джебхат ан-Нусра".
Узбекистан построит в Таджикистане медицинский комплекс, который после возведения на безвозмездной основе будет передан таджикской стороне.
Азербайджанский фотограф представил новые фотографии откровенного характера бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак.
Беларусь подарила четыре истребителя МиГ-29 Сербии – их отремонтируют и модернизируют, как и шесть самолетов, полученных от России.
Враждебность и нежелание наладить диалог с абхазами и осетинами укоренены глубоко в политическом классе Грузии, заявили в российском МИДе.
Задержанный лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян может находиться в полицейском отделении города Севан.
Правозащитника Александра Гапоненко в Латвии могли арестовать за пост, в Facebook о готовящейся провокации против русскоязычных жителей страны.
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила о прибытии к линии соприкосновения снайперов из Литвы и Грузии.
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что на следующей неделе предложит узаконить в стране еще один флаг.
Ценности Запада на поверку оказываются "новым рабовладельческим обществом приказов и запретов", заявил лидер эстонских консерваторов.
В Северной Осетии, на левой части скального массива "Кавдоломит", впервые пройдет чемпионат России по альпинизму.
Гуманитарная помощь от Казахстана на полмиллиона долларов передана беженцам рохинджа, временно размещенным в Бангладеш.
В Санкт-Петербурге арестованы двое кыргызстанцев, пытавшихся уехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористической организации "Джебхат ан-Нусра".
Узбекистан построит в Таджикистане медицинский комплекс, который после возведения на безвозмездной основе будет передан таджикской стороне.