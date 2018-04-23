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Старт Кандыма, турнир по курашу и знойные красавицы — фото недели

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© AFP 2018 / Christophe Simon
Участники забега Color Run 2018 отмечают его финиширование напротив Эйфелевой башни в Париже.

Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей традиционной итоговой фотоленте




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