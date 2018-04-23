Кураш и кураж, штаны трещат аж

Как говорится в комментариях к постановлению главы государства "О мерах по дальнейшему развитию национального вида спорта "Кураш", первый официальный турнир по курашу после обретения Узбекистаном независимости был проведен в августе 1992 года в городе Шахрисабзе.

Исходя из этого, принято считать, что именно данный турнир заложил основу для выхода узбекского национального вида борьбы на мировую спортивную арену.

В нынешнем году это состязание, в свое время открывшее много новых имен и внесшее достойный вклад в популяризацию кураша во всем мире, состоится в седьмой раз. Для организации турнира и проведения его на высоком уровне правительство страны приняло распоряжение, в соответствии с которым были утверждены состав республиканского оргкомитета и смета расходов соревнования.