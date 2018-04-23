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Кураш и кураж, штаны трещат аж

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Перед началом турнира артисты показали национальные танцы и песни.

Седьмой международный турнир по курашу за приз президента республики, посвященный памяти Амира Темура, состоялся в Шахрисабзе

Как говорится в комментариях к постановлению главы государства "О мерах по дальнейшему развитию национального вида спорта "Кураш", первый официальный турнир по курашу после обретения Узбекистаном независимости был проведен в августе 1992 года в городе Шахрисабзе.

Исходя из этого, принято считать, что именно данный турнир заложил основу для выхода узбекского национального вида борьбы на мировую спортивную арену.

В нынешнем году это состязание, в свое время открывшее много новых имен и внесшее достойный вклад в популяризацию кураша во всем мире, состоится в седьмой раз. Для организации турнира и проведения его на высоком уровне правительство страны приняло распоряжение, в соответствии с которым были утверждены состав республиканского оргкомитета и смета расходов соревнования.

Теги:
кураш, Узбекистан



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