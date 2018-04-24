21:45 24 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Дом дружбы, парк, газопровод: как прошел визит Бердымухамедова в Узбекистан

Получить короткую ссылку
Тема:
Визит Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан (14)
72 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 23 апреля прибыл в Ташкент. В аэропорту столицы его встретил премьер-министр Абдулла Арипов.
  • Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов во время визита в Узбекистан
  • Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов во время визита в Узбекистан
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на переговорах с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
  • Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
  • В ходе переговоров президент Шавкат Мирзиёев и глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписали совместное заявление.
  • Также итогом встречи стороны подписали 15 соглашений. Документы касаются регионального и внешнеполитического сотрудничества, контактов в сфере технологий и инноваций, спорта, а также взаимодействия союзов молодежи, советов предпринимателей и комитетов женщин.
  • В понедельник в Ташкенте на улице Махтумкули открылся парк Ашхабад. В открытии площадки в 10 гектаров участвовали президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов.
  • На территории и у входа возведены фонтаны и оригинальные скульптуры, изображающие лошадей ахалтекинской породы, они считаются символом Туркменистана.
  • В парке установлены современные аттракционы и скамьи, высажены декоративные деревья.
  • Президенты посетили Улли ховли Ургенчского района, исторического комплекса Ичан кала и Нуриллабоя в Хиве.
  • Стороны договорились об открытии торговых домов и сотрудничестве в сфере карантина растений.
  • Встреча президентов Узбекистана и Туркменистана в аэропорту в международном аэропорту Ургенч Хорезмской области.
  • Встреча президентов Узбекистана и Туркменистана в аэропорту Хорезма
  • Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в аэропорту Хорезмской области.
  • Мирзиёев и Бердымухамедов посетили исторический комплекс “Ичан-кала”. Главы двух государств посетили мавзолей Пахлавана Махмуда, медресе Шергазихана в Хиве и ознакомились с комплексом рядом с Ичан-калой.
  • Президенты Узбекистана и Туркменистана осмотрели исторические памятники Хивы.
  • Мирзиёев и Бердимухамедов в комплексе Улли ховли.
  • В селе Гойбу Ургенчского района Узбекистана открылся Дом узбекско-туркменской дружбы.
  • Дом возведен на основе традиционных решений и современных требований архитектуры.
  • Мирзиёев и Бердимухамедов посетили комплекс Улли ховли
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 23 апреля прибыл в Ташкент. В аэропорту столицы его встретил премьер-министр Абдулла Арипов.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл 23 апреля в Узбекистан с государственным визитом.

В рамках встречи лидеры двух стран подписали 16 документов, в том числе реализацию совместных инфраструктурных проектов.

Инициатива Гурбангулы Бердымухамедова в строительстве газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия очень своевременна и несет огромные преимущества для всего региона.

"Мы рады поддержать этот глобальный проект ТАПИ, который обеспечит мир и стабильность в Афганистане, то, к чему мы все вместе стремимся. Мы договорились, что поддержим этот проект и будем работать вместе", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Тема:
Визит Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан (14)
Теги:
визит, Гурбангулы Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев, Туркменистан, Узбекистан



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Баку доставлены грузы для проведения Гран-При Азербайджана Формулы-1
    На старт!

    Более 780 тонн груза, включая гоночные болиды, прибыло в Баку восьмью рейсами из Шанхая, Сингапура и Бахрейна для проведения Гран-при Азербайджана.

  • Настя Рыбка и Алекс Лесли были задержаны в Паттайе
    Не виноватые мы!

    Арестованные властями Таиланда уроженцы Беларуси Алекс Лесли и Настя Рыбка отказались признать вину в организации проституции в составе преступной группы.

  • Побережье Черного моря в городе Гагра
    Вид свысока

    Sputnik Абхазия выбрал шесть самых популярных туристических мест в республике, где можно насладиться прекрасными видами.

  • Молдавский флаг и Триумфальная арка в Кишиневе
    Привлекательная Молдова

    По данным Национального агентства по туризму за 2017 год, Молдова вошла в пятерку стран с наиболее быстро развивающейся туристической отраслью.

  • Военнослужащий Куперьяновского батальона
    Небоевое ранение

    В Куперьяновском батальоне Сил обороны Эстонии за полтора месяца ранен второй солдат-срочник. Что происходит в элитном подразделении?

  • Дмитрий Медоев
    Сверим часы!

    В Москве глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев и замминистра иностранных дел России Григорий Карасин обсудили сотрудничество двух стран.

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Международный турнир по курашу на кубок президента Республики Узбекистан
Кураш и кураж, штаны трещат аж
В Китае установили светофор, поливающий водой пешеходов-нарушителей
В Китае установили светофор, поливающий водой пешеходов-нарушителей
Топ-10, страны СНГ и Балтии в рейтинге ФИФА (апрель-2018)
Рейтинг ФИФА в апреле-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054