Дом дружбы, парк, газопровод: как прошел визит Бердымухамедова в Узбекистан

В рамках встречи лидеры двух стран подписали 16 документов, в том числе реализацию совместных инфраструктурных проектов.

Инициатива Гурбангулы Бердымухамедова в строительстве газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия очень своевременна и несет огромные преимущества для всего региона.

"Мы рады поддержать этот глобальный проект ТАПИ, который обеспечит мир и стабильность в Афганистане, то, к чему мы все вместе стремимся. Мы договорились, что поддержим этот проект и будем работать вместе", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.