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Чем АвтоВАЗ и УАЗ удивляли ташкентцев

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Тема:
Межотраслевая выставка Expo-Russia в Узбекистане (13)
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  • Выставка машин АвтоВАЗа
  • Выставка машин АвтоВАЗа
  • Выставка машин АвтоВАЗа
  • Выставка машин АвтоВАЗа
  • Выставка машин АвтоВАЗа
  • Выставка машин АвтоВАЗа
  • Выставка машин АвтоВАЗа
  • Выставка машин АвтоВАЗа
  • Выставка машин АвтоВАЗа
Sputnik
АвтоВАЗ и УАЗ представили свои автомобили на выставке Expo-Russia Uzbekistan 2018.

В Ташкенте открылась первая международная промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2018.

В рамках выставки АвтоВАЗ и УАЗ представили свои автомобили.

Чем автозаводы удивляли посетителей мероприятия, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Межотраслевая выставка Expo-Russia в Узбекистане (13)

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Теги:
УАЗ, Автоваз, Ташкент, Россия



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Выставка машин АвтоВАЗа
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