Чем АвтоВАЗ и УАЗ удивляли ташкентцев

В рамках выставки АвтоВАЗ и УАЗ представили свои автомобили.
Чем автозаводы удивляли посетителей мероприятия, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Ташкенте открылась первая международная промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2018.
В рамках выставки АвтоВАЗ и УАЗ представили свои автомобили.
Чем автозаводы удивляли посетителей мероприятия, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл 23 апреля в Узбекистан с государственным визитом.
Седьмой международный турнир по курашу за приз президента республики, посвященный памяти Амира Темура, состоялся в Шахрисабзе
Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей традиционной итоговой фотоленте
В апреле исполнилось 48 лет с того момента, как с конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль ВАЗ-2101.
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Компания, ретранслировавшая в Литве российский телеканал "РТР-Планета", обжалует наложенный Комиссией по телевидению и радиовещанию штраф.
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Глава МИД Эстонии на встрече со своим британским коллегой обвинил Россию в подрыве европейской безопасности.
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В Казахстане в рамках программы "Цифровой Казахстан" планируется внедрить электронные визы для иностранных туристов. Сроки уже известны.
Кыргызстан будет экспортировать в Китай лапки и головы куриц. Что еще собираются покупать в республике соседи из КНР?
Жительница Перми вышла замуж за гражданина Таджикистана за пять тысяч рублей, чтобы он смог получить российский паспорт.