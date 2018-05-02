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Смотритель фонарей и чистильщик ушей: исчезающие профессии

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© AFP 2018 / Amir Makar
Мастер по проявке и печати пленочной фотографии 38-летний Мохамед эль-Маймони из Каира, Египет.

Возможно, эти люди - последние представители своих профессий

Специалист по солнечным часам или мастер проявки фотопленки не самые востребованные специалисты в современном мире. Однако, мастера своего дела все еще существуют и в этих областях.

Представители редких и исчезающих профессий — в фотоленте Sputnik.

Теги:
Италия, Франция, Лондон, Индия, Профессии и специальности



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