Китайские Кулибины, или На что способны самоделкины Поднебесной

Представляем вашему вниманию аппараты и разнообразные предметы, которые китайские изобретатели и самоделкины заставляют взлетать, ездить и даже погружаться в воду.
Интересные, незаурядные, экстремальные - смотрите в фотоленте Sputnik подборку самоделок, выполненных китайскими мастерами.
Представляем вашему вниманию аппараты и разнообразные предметы, которые китайские изобретатели и самоделкины заставляют взлетать, ездить и даже погружаться в воду.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил двухдневную рабочую поездку в Наманганскую область.
В честь Дня памяти и почестей несколько грузовиков и легковых авто времен Второй мировой войны проехали по Ташкенту, устраивая музыкальные привалы в разных частях города.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находился в Узбекистане с трехдневным государственным визитом.
Документы новоявленным гражданам вручил и. о. хокима Ташкента.
Военный оркестр, патриотические песни и поздравления – как чествовали ветеранов в столице Узбекистана.
Ранее Улугбек Максудов работал начальником отдела Управления по сотрудничеству со странами Среднего и Ближнего Востока Министерства иностранных дел.
В столице Казахстана Астане сильным ветром сдуло батут у торгового центра, на котором играли дети, пострадали пятеро малышей.
С каждым годом все больше молодежи принимает участие в акции "Бессмертный полк", рассказали в штабе движения "Бессмертный полк — Кыргызстан".
У южных границ Таджикистана создается опорная база международного терроризма, заявили в МИД России.
В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики.
Жительница белорусского Мозыря перевела лже-экстрасенсу из России 25 тысяч долларов – чтобы оплатить услуги "ясновидящей" она взяла кредит в банке.
В преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов Sputnik Абхазия выяснил, чего не хватает людям с ограниченными возможностями в республике.
Видный деятель "Дашнакцутюн", депутат Агван Варданян проголосовал против Пашиняна вопреки официальной позиции своей фракции и был исключен из ее рядов.
Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выразила крайнее разочарование тем, что новое поколение латвийцев не понимает, что больше не живет в СССР.
Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в литовском Паневежисе Линас Зайкаускас осужден за домогательства к подчиненной.
Эксперт прокомментировал Sputnik Молдова намерение ЕС ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону для жителей стран с безвизовым режимом.
Посольство России в Эстонии откроет празднование годовщины Победы премьерным показом для ветеранов художественного фильма "Собибор".
Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.
В столице Казахстана Астане сильным ветром сдуло батут у торгового центра, на котором играли дети, пострадали пятеро малышей.
С каждым годом все больше молодежи принимает участие в акции "Бессмертный полк", рассказали в штабе движения "Бессмертный полк — Кыргызстан".
У южных границ Таджикистана создается опорная база международного терроризма, заявили в МИД России.