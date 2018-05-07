Гонки на танках добрались до Узбекистана

Площадка для проведения соревнований была создана при содействии Ташкентского областного военного-административного сектора и командования войсками Ташкентского военного округа.
Танковый биатлон впервые прошел в Узбекистане на базе общевойскового полигона "Чирчик", как это было, смотрите в нашей фотоленте.
Площадка для проведения соревнований была создана при содействии Ташкентского областного военного-административного сектора и командования войсками Ташкентского военного округа.
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил двухдневную рабочую поездку в Наманганскую область.
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Корабли военно-морских сил Литвы принимают участие в международных учениях "Балтийская крепость — 2018" в территориальных водах республики.
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Глава Северо-Казахстанской области рассказал, как идет подготовка к форуму в Петропавловске с участием Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина.
Футбольные аналитики считают, что сборная Кыргызстана в мае сохранит свою рекордную позицию в рейтинге FIFA.
В ходе спецоперации у границы с Таджикистаном за минувшие сутки уничтожены 15 вооруженных боевиков, в том числе и два полевых командира.