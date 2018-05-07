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Гонки на танках добрались до Узбекистана

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  • На открытии пролетели два вертолета AS-350 с государственными флагами, а после них два штурмовых вертолета показали маневры.
  • Площадка для проведения соревнований была создана при содействии Ташкентского областного военного-административного сектора и командования войсками Ташкентского военного округа.
  • Протяженность трассы составляла 4,2 километра.
  • Для проведения торжественного парада также была сооружена площадка 600×20 м для прохода личного состава маршем и военной техники.
  • В параде приняли участие 1100 военнослужащих и более 30 единиц техники времен Второй мировой войны, включая БПМ, БТР, БМД, а также техника, состоящая на вооружении в данный момент.
  • На базе общевойскового полигона Чирчик впервые в Узбекистане были организованы соревнования по танковому биатлону.
  • Соревнования были приурочены к празднованию 9 Мая.
  • Танковый биатлон на базе общевойскового полигона Чирчик.
МО Узбекистана
На открытии пролетели два вертолета AS-350 с государственными флагами, а после них два штурмовых вертолета показали маневры.

Танковый биатлон впервые прошел в Узбекистане на базе общевойскового полигона "Чирчик", как это было, смотрите в нашей фотоленте.

Площадка для проведения соревнований была создана при содействии Ташкентского областного военного-административного сектора и командования войсками Ташкентского военного округа.

Теги:
танковый биатлон, полигон "Чирчик", танк, Министерство обороны Узбекистана, Узбекистан



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На базе общевойскового полигона Чирчик впервые в Узбекистане были организованы соревнования по танковому биатлону.
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