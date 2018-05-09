Нам нужна одна победа: как в Узбекистане отпраздновали 9 Мая

В разных регионах Узбекистана прошли выставки военной техники времен Великой Отечественной войны и концерты.
Шавкат Мирзиёев также принял участие в празднике и лично поздравил ветеранов с Днем Памяти и Почестей.
Девятого мая Узбекистан вместе со всем миром отметил важнейшую дату в современной истории — победу над фашистской Германией.
В разных регионах Узбекистана прошли выставки военной техники времен Великой Отечественной войны и концерты.
Шавкат Мирзиёев также принял участие в празднике и лично поздравил ветеранов с Днем Памяти и Почестей.
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