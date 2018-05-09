Нам нужна одна победа: как в Узбекистане отпраздновали 9 Мая

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В Ташкенте в связи с салютом перекроют ряд центральных улиц Торжественный салют в честь 73-й годовщины победы над фашизмом озарит ташкентское небо в 21.00. 150

Мирзиёев объяснил, почему памятник семье Шамахмудова вернулся на место Глава государства подчеркнул, что в годы войны Ташкент стал для сотен тысяч людей вторым домом, спасительным местом, а подвиг семьи Шамахмудовых - олицетворение истинной любви и дружбы народов. 1154