Финалисты Евровидения-2018

В субботу, 12 мая, в столице Португалии, Лиссабоне состоится финал международного конкурса эстрадной песни Евровидение-2018.
Смотрите в фотоленте, кому посчастливится выступать в финале шоу.
Источник: Sputnik Молдова.
Финал международного музыкального конкурса Евровидение-2018 состоится в субботу, 12 мая.
В субботу, 12 мая, в столице Португалии, Лиссабоне состоится финал международного конкурса эстрадной песни Евровидение-2018.
Смотрите в фотоленте, кому посчастливится выступать в финале шоу.
Источник: Sputnik Молдова.
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