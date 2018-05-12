Финалисты Евровидения-2018

В субботу, 12 мая, в столице Португалии, Лиссабоне состоится финал международного конкурса эстрадной песни Евровидение-2018.

© Sputnik / Виталий Залесский Победителю "Евровидения-2017" Сальвадору Собралу пересадили сердце

В ходе финала на сцене крупнейшего лиссабонского стадиона Altice Arena выступят 26 участников, которые будут бороться за победу в одном из самых престижных музыкальных номинаций.

Смотрите в фотоленте, кому посчастливится выступать в финале шоу.

Источник: Sputnik Молдова.