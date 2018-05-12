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Финалисты Евровидения-2018

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  • Певица Элина Нечаева (Эстония) с песней “La Forza”
  • Певица Элени Фурейра (Кипр)
  • Певица Ева Засимаускайте (Литва)
  • Певица Нетта Барзилай (Израиль)
  • Певец Миколас Йозеф (Чехия)
  • Группа Equinox (Болгария)
  • Певец Евгент Бушпепа (Албания)
  • Певица Саара Аальто (Финляндия)
  • Певец Райан О'Шонесси (Ирландия)
  • Репетиция второго полуфинала конкурса Евровидения-2018
  • Коллектив DoReDoS из Молдавии с песней My Lucky Day
  • Коллектив AWS из Венгрии с песней Viszlát nyár
  • Певец Melovin из Украины с песней Under the Ladder
  • Певец Benjamin Ingrosso с песней “Dance You Off”
  • Певица Jessica Mauboy из Австралии с песней “We Got Love”
  • Певец Александр Рыбак из Норвегии с песней That's How You Write А Song
  • Певец Расмуссен из Дании Rasmussen с песней “Higher Ground”
  • Певица Lea Sirk из Словении с песней “Hvala, ne”
  • Певец Уэйлон из Нидерландов с песней Outlaw in 'Em
© Sputnik / Владимир Астапкович
Певец Сезар Семпсон (Австрия) с песней „Fuego"

Финал международного музыкального конкурса Евровидение-2018 состоится в субботу, 12 мая.

В субботу, 12 мая, в столице Португалии, Лиссабоне состоится финал международного конкурса эстрадной песни Евровидение-2018.

Победитель конкурса Евровидение-2017 португалец Сальвадор Собрал
© Sputnik / Виталий Залесский
Победителю "Евровидения-2017" Сальвадору Собралу пересадили сердце
В ходе финала на сцене крупнейшего лиссабонского стадиона Altice Arena выступят 26 участников, которые будут бороться за победу в одном из самых престижных музыкальных номинаций.

Смотрите в фотоленте, кому посчастливится выступать в финале шоу.

Источник: Sputnik Молдова.

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Теги:
Евровидение-2018, Культура и искусство



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