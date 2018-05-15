Женские будни в Кабуле: как работает салон красоты в афганской столице

Президент Узбекистана обсудил с заместителем министра иностранных дел Великобритании Аланом Дунканом продвижение совместных программ и проектов в различных сферах.

Узбекистан подал заявку на вступление в ВТО еще в 1994 году, в ходе визита Шавката Мирзиёева в Сеул прошлой осенью, Корея обещала оказать помощь по этому вопросу.