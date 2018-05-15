Женские будни в Кабуле: как работает салон красоты в афганской столице

Представительницы прекрасного пола получили возможность получить помощь стилиста, который подберет прическу и сделает макияж.
Смотрите в фотоленте, как выглядит салон красоты в Кабуле.
Восток — дело тонкое! Афганские женщины наконец-то получили возможность ухаживать за собой и следить за своей внешностью в салоне красоты.
Представительницы прекрасного пола получили возможность получить помощь стилиста, который подберет прическу и сделает макияж.
Смотрите в фотоленте, как выглядит салон красоты в Кабуле.
Легендарный кинофестиваль в Каннах стартовал 8 мая. Смотрите в фотоленте яркие кадры с французского Лазурного Берега.
Финал международного музыкального конкурса "Евровидение-2018" состоится в субботу, 12 мая.
Операция по массовому перемещению радикалов на север провинции Алеппо проводится при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР (ЦПВС) и Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
Девятого мая Узбекистан вместе со всем миром отметил важнейшую дату в современной истории — победу над фашистской Германией.
Президент Узбекистана обсудил с заместителем министра иностранных дел Великобритании Аланом Дунканом продвижение совместных программ и проектов в различных сферах.
Узбекистан подал заявку на вступление в ВТО еще в 1994 году, в ходе визита Шавката Мирзиёева в Сеул прошлой осенью, Корея обещала оказать помощь по этому вопросу.
В узбекско-грузинском бизнес-форуме приняли участие представители автомобильной индустрии, легкой промышленности, фармацевтики, производства алкогольных напитков, электротехники и строительных материалов.
В Алматы молодой мужчина погиб под колесами собственного автомобиля, когда пытался его починить.
Ученицы бишкекской школы-гимназии мыли окна на третьем этаже здания, рискуя сорваться – видео очевидцев.
О чем договорились президенты Беларуси и Таджикистана в результате визита Александра Лукашенко в Душанбе.
С 15 мая граждане полутора десятков стран могут получить азербайджанскую визу прямо в бакинском аэропорту через специальные терминалы.
Первая белорусская атомная станция будет обеспечена российским ядерным топливом на ближайшие 14-15 лет – Минск и Москва подписали соглашение.
Новый посол России в Абхазии Алексей Двинянин вручил верительные грамоты президенту республики Раулю Хаджимбе и рассказал о задачах дипмиссии.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, когда могут состояться досрочные выборы в парламент страны.
Штаб защиты русских школ Латвии проведет митинг солидарности с политзаключенными Александром Гапоненко и Владимиром Линдерманом.
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что не давала никаких обещаний и никого не поддерживала, а содержание ее переписки с Масюлисом поняли неправильно.
Национальный банк Молдовы сделал важное заявление о рисках, связанных с криптовалютами: о чем предупреждает регулятор?
В течение недели ученые из Санкт-Петербурга прочтут серию лекций по российской истории и литературе в Нарвском колледже Тартуского университета.
В честь Дня осетинского языка в аэропорту Владикавказа голосовые информационные объявления будут звучать не только на русском, но и на осетинском языке.
В Алматы молодой мужчина погиб под колесами собственного автомобиля, когда пытался его починить.
Ученицы бишкекской школы-гимназии мыли окна на третьем этаже здания, рискуя сорваться – видео очевидцев.
О чем договорились президенты Беларуси и Таджикистана в результате визита Александра Лукашенко в Душанбе.